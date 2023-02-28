BBC爆「傑尼斯性醜聞」！喜多川強尼疑似逼男團成員口愛
▲曾為傑尼斯旗下準備出道的藝人岡本Kauan就爆料曾被喜多川強尼要求陪睡、口愛。（圖／翻攝自岡本Kauan 推特）
娛樂中心／綜合報導
2023-02-28 21:13:26
日本傑尼斯事務所由已故創辦人喜多川強尼（Johnny Kitagawa）（本名：喜多川擴）所建立，旗下藝人幾乎都是演藝圈紅極一時的代表性歌手，創下日本演藝圈無人能敵的里程碑。不過在他87年的人生裡，屢次傳出性騷擾旗下藝人的醜聞，像是曾為傑尼斯旗下準備出道的藝人岡本Kauan就出面爆料被喜多川要求陪睡、口愛，就連King & Princet成員平野紫耀也慘遭同樣下場。對此，英媒BBC近日就丟出震撼彈，預告即將在3月7日播出驚人紀錄片，也就是關於此事的專題報導，引起熱議。
英國《BBC》昨（27）日在官網PO出節目預告，節目名稱為《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop），即將在3月7日播出，時間則長達一小時。節目專欄內提到，喜多川強尼是一位演藝圈的傳奇人物，經紀公司被譽為「日本偶像男團製造機」，將年輕男孩培訓成為巨星，看似演藝圈重要推手，但50多年來日本一直替他保守「暗黑」祕密，未曾被揭露，而這些黑歷史，便疑似是「長期性侵公司旗下年輕男藝人」。 ▲英國《BBC》在官網PO出《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）節目預告。（圖／翻攝自BBC官網）
節目介紹也提及，雖然這位音樂巨擎已於2019年過世，但日本媒體忌諱於他的地位仍選擇保持沉默，對此事三緘其口，不敢報導相關新聞。對此，BBC也宣布，紀錄片將由記者阿札爾（Mobeen Azhar）揭開作為J-pop偶像令人窒息的真相、喜多川對媒體的影響和日媒對他的惡行視而不見的後果。
事實上，先前就曾有不少傑尼斯偶像出面爆料自己被喜多川性侵，像是去年11月，日本參議院議員東谷義和便找來曾為傑尼斯旗下準備出道的藝人岡本Kauan，他爆料自己在15歲加入，曾被喜多川要求陪睡，除了被撫摸全身以外，還被強迫口愛；岡本還稱，King & Princet成員平野紫耀也慘遭同樣下場，兩人甚至「同時侍寢」。 ▲曾為傑尼斯旗下準備出道的藝人岡本Kauan爆料自己在15歲加入，曾經被喜多川要求陪睡、口愛。（圖／翻攝自岡本Kauan twitter）
他表示，喜多川的房內擺了2張床，大床專門性侵未成年的小傑尼斯成員，更爆出此房間原本叫「嵐．松本潤房間」，後來變「Sexy Zone．佐藤勝利房間」，由此可見受害者人數不在少數，也因為他當時年紀太輕，在如此有影響力之人面前根本不敢反抗。（編輯：郭佩蓉）
▲岡本Kauan（左）曾爆料自己被喜多川強尼要求陪睡、口愛。（圖／翻攝自KAUAN OKAMOTO YouTube） VIDEO
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