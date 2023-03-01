UVL／中原、臺師七連勝　尋三連霸北市大女排爆冷吞首敗

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此役一開打就火藥味十足，分數始終拉不開，由中原大學以25：21先馳得點，第二局兩隊比分最多只差3分，為破壞對手接發球，發球時都特別加壓但失誤也較多，中原大學24：23領先時，李尼西米帥氣攻擊拿下局點，2：0聽牌。
第三局國北教大周冠宇挺身而出數度領先，13：14又被超前時，郭柏毅網前一記「肉包」追平，楊承恩補一記「Ace」，加上對手發球失誤16：14反超，但19平後中原大學打出一波6：2好球，25：21再下一城，直落三一波帶走。
中原大學執行教練陳克舟表示，遇到上屆冠軍戰對手，選手有點緊張，有些放不開。「另一方面國北教大本來就是很強的對手，我們兩隊今年企業排球聯賽，也數度打滿五局才分出勝負。」
另役上屆季軍臺灣師大以3：0打敗嘉藥大學，和中原大學雙雙取得7連勝；彰化師大直落三勝臺灣體大，和國北教大同為5勝2負，陽明交大和臺灣體大同為4勝3負。
男子組今天有兩場五局大戰，中興大學26：24、25：22連贏兩局後，被大仁科大以25：16、25：15、15：13連扳三局逆轉勝，煮熟的鴨子飛了；首度升上一級的臺灣大學，也以3：2打敗臺北市大。
女子組大爆冷門，尋求三連霸的北市大25：18、25：19連下兩城後，原本大夥以為會是場直落三的比賽，結果被上屆季軍高雄師大以25：19、25：18、15：7逆襲，2：3吞下首敗。
另役上屆亞軍臺灣師大以直落三輕取陽明交大，7戰全勝獨走，北市大和高雄師大同為6勝1負，臺北商大5勝2負。