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PLG／滿場！企業跨界贊助　主題週搭上「兄弟鬩牆」戲碼

▲遠雄主題週湧進爆滿的球迷欣賞林家兄弟鬩牆的戲碼。球團提供
▲遠雄主題週湧進爆滿的球迷欣賞林家兄弟鬩牆的戲碼。球團提供

記者廖聿偉/綜合報導

遠雄人壽跨界贊助P. LEAGUE+新北國王籃球隊，力挺台灣籃壇，搭上林家兄弟鬩牆的順風車，新莊體育館舉辦的「遠雄人壽國王日」吸引場逾6,800 位球迷進場。

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企業主題日打造「Empower Your Life」應援舞台，董事長孟嘉仁與總經理趙學欣也親臨賽場分別穿上背號58及背號59的球衣，象徵遠雄人壽實踐推動健康社會的永續承諾。

球賽一開始由董事長孟嘉仁代表開球並且表示：「籃球在全世界擁有22億的運動及觀賞人口，是一項非常重視『團隊合作』的運動，大家在球場上一起全力拼搏。」

「遠雄人壽國王日」挾新北國王隊主場氣勢，現場座無虛席，為讓球迷們觀賞球員精湛球技的同時，也能輕鬆享受熱鬧時光，為此，遠雄人壽精心安排主題攤位闖關送籃球、進場拍照歡樂送及「30 週年獎 30」中場 Logo Shot 挑戰賽，幸運球迷只要連續命中三點，就有機會抱回30萬現金，也為整場球賽掀起高潮氣氛。

新北國王在楊敬敏29分，牧倫斯（Byron Mullens）32分、17籃板，林書緯10分、穿針引線10助攻帶領下，以101比88擊退由林書豪領軍的高雄17直播鋼鐵人，延續4連勝，穩居聯盟龍頭。

遠雄人壽永續發展長期倡議健康促進，包括推出各類健康險商品、提供全方位健康照護保戶加值服務，為鼓勵全民健康風氣，帶動國人良好運動意識，近年積極化身青年運動推手，連續3年支持世新女子籃球隊，並贊助大專排球聯賽，向下扎根全面推廣多元體育賽事，接續由校園球隊跨足職籃，希冀從自身做起，以實際行動發揮保險業價值與營造良善共好的正向循環，實踐健康共榮的永續目標。

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