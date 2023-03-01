黃明志挺王力宏「又不是在選道德部長」　高喊：官司加油

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此外，曾與王力宏合作破億夯曲《飄向北方》的黃明志，指王力宏毫不吝嗇提拔新人、晚輩，把那些默默耕耘卻鮮為人知的音樂家帶到台面上，「你要知道，99%的大牌歌手絕對不會這麼做，除非有公司上的利益關係。」
話鋒一轉，黃明志表示：「至於他的私事，一點都不甘你我的事，更何況現在官司還在進行中，這種事不是靠一兩篇IG就可以蓋棺定論的，也太不公平。我們熱愛一位藝術家，是因為他的作品，和他對創作的態度，現在又不是在選道德部部長還是婚姻部部長...」最後標記王力宏帳號，喊話：「力宏哥官司加油！」
黃明志的言論引發兩面論戰，不少網友大表認同，「事實的真相沒人知道，但是很多人盲目相信網上媒體，就這樣。欣賞自己喜歡的音樂，選擇讓自己舒服的音樂，就這樣」、「真的一碼歸一碼」、「藝人的私事從來不是我的事」、「音樂本來就歸音樂！道德歸道德！不能混為一談...期待演唱會你們能合體」、「謝謝你沒有明哲保身一直大膽地為力宏發聲」、「謝謝黃明志總敢言人所不能言」、「一般藝人都是劃清界限，只有明志會聲援和幫助處在谷底的藝人」！
不過仍有網友嗤之以鼻，「人格比才藝重要」、「官官相護的新詞星星互惠」、「他如果是個饒舌歌手之類的我還覺得無所謂，偏偏他主要是情歌成名，對比到他的行為讓人覺得噁心也是難免」、「不是很認同這個人...他很有才是真的，但是人就...」、「力宏的行為我真的沒有辦法耶」、「瞎挺啦」！（編輯：楊穎軒）