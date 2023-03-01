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黃明志挺王力宏「又不是在選道德部長」　高喊：官司加油

▲黃明志逆風力挺王力宏。（圖／寬魚國際提供）
▲黃明志逆風力挺王力宏。（圖／寬魚國際提供）

娛樂中心／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾揭發感情醜聞，暫退演藝圈近1年，1月底在美國拉斯維加斯開唱，悲情復出，歌迷迴響熱烈，他數度淚灑舞台，場面動容。創作歌手、大馬鬼才黃明志昨（28日）在臉書發文，頌揚王力宏的音樂才華，力挺正打官司的偶像：「現在又不是在選道德部部長還是婚姻部部長...」

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▲王力宏發表兩首新歌，獲得外界好評。（圖／寬魚國際提供）
▲▼王力宏沉潛後復出歌壇，開演唱會也發表新歌，背後有王牌經紀人邱瓈寬（寬姐）力挺。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏以長髮造型復出，讓粉絲有點認不出來。（圖／寬魚國際提供）
黃明志分享李靚蕾很感冒、王力宏的新歌《想見就能相見》，寫下：「真心寫出來的歌，永遠是最感動的...」透露王力宏是他從小追到大的歌手，佩服對方對流行音樂的掌握和多變的創作風格，更敬佩王力宏願意放下身分，潛入偏遠地帶錄製一些少數民族的聲音和音樂，並融入到自己的作品，這是作為一位音樂系學生對音樂的熱愛也是最崇高的致敬。

此外，曾與王力宏合作破億夯曲《飄向北方》的黃明志，指王力宏毫不吝嗇提拔新人、晚輩，把那些默默耕耘卻鮮為人知的音樂家帶到台面上，「你要知道，99%的大牌歌手絕對不會這麼做，除非有公司上的利益關係。」

▲馬來西亞歌手黃明志在臉書狠酸「台灣真的越來越安全了」。（圖／亞洲通文創提供）
▲▼黃明志行事風格標新立異，發言直率，擁有許多死忠粉絲。（圖／亞洲通文創提供、翻攝自黃明志臉書）
▲▼黃明志行事風格標新立異，發言直率，擁有許多死忠粉絲。（圖／亞洲通文創提供、翻攝自黃明志臉書）
話鋒一轉，黃明志表示：「至於他的私事，一點都不甘你我的事，更何況現在官司還在進行中，這種事不是靠一兩篇IG就可以蓋棺定論的，也太不公平。我們熱愛一位藝術家，是因為他的作品，和他對創作的態度，現在又不是在選道德部部長還是婚姻部部長...」最後標記王力宏帳號，喊話：「力宏哥官司加油！」

黃明志的言論引發兩面論戰，不少網友大表認同，「事實的真相沒人知道，但是很多人盲目相信網上媒體，就這樣。欣賞自己喜歡的音樂，選擇讓自己舒服的音樂，就這樣」、「真的一碼歸一碼」、「藝人的私事從來不是我的事」、「音樂本來就歸音樂！道德歸道德！不能混為一談...期待演唱會你們能合體」、「謝謝你沒有明哲保身一直大膽地為力宏發聲」、「謝謝黃明志總敢言人所不能言」、「一般藝人都是劃清界限，只有明志會聲援和幫助處在谷底的藝人」！

不過仍有網友嗤之以鼻，「人格比才藝重要」、「官官相護的新詞星星互惠」、「他如果是個饒舌歌手之類的我還覺得無所謂，偏偏他主要是情歌成名，對比到他的行為讓人覺得噁心也是難免」、「不是很認同這個人...他很有才是真的，但是人就...」、「力宏的行為我真的沒有辦法耶」、「瞎挺啦」！（編輯：楊穎軒）


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