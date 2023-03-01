名家論壇》朱駿／社會福利不能只依賴經濟與人口增長

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高齡化與少子化只是表象
許多專家將造成這種窘境的肇因歸諸高齡化與少子化。若是我們看看許多人口增長速度快，年輕人口比重大之國家的經濟情況，多屬窮困，老年人的境遇更悲慘。若還停留在以人口增長促進經濟增長，只寄望經濟增長支撐社會福利這種思維水平，是把解決問題的多元方法簡單化，忽略了更多更好的非財務解決助力，必然令社會治理與國家財政遲早陷入惡性循環，多年之後必然積累出更積重難返的大錯與困境。同時，斷定社會高齡化是需要投入大量物資才得以解決的社會問題，就很難真正認識、理解與解決問題。
要依賴人口增加，令較多的年輕人支撐社會養老的基金，如果人類的平均壽命不斷延長，始終以65歲畫線退休，也就是需要更多的年輕人支撐養老相關的財政，當較多人數之年輕一代變老時，又需要更多新一代的年輕人，如此循環下去，不出幾代，在人口密度已經超高的台灣必然造成重大災難。
人口增加必然增加禽畜養殖，增建住宅與各種基礎設施，糧食、蔬果與肉類需求量愈大，綠地與水資源更少，燃料與牲畜排放甲烷增加，環境汙染必然加速加劇，人類生活空間愈加吃緊，社會治理難度升高，這是已經見到的事實。若趨勢不變，人類居住的環境只會惡化，不會好轉，單單是環境治理的費用就會不斷竄升，遑論其它。鼓勵人口增長對台灣可能不是件對的主張。
只聚焦財政，社會福利是個無底洞
目前規劃社會福利的基本思維幾乎都認定財政支持是頭等要素，以為錢越多越能搞好健保、養老或長照等工作，錢少就必須削減這方面預算，或從一般人民身上提款才能搞好。沒有一定的預算是搞不了起碼的社會福利，這是沒錯，但要搞好社會福利，全聚焦於財政，必然會虛耗大量資源，是個無底洞，是國家社會的悲劇。
社會福利的宗旨是要普遍改善人民生活的品質，這不僅涉及到物質層面，還涉及到非物質層面。與人民健康相關的事物如健保、養老、長照等是社會福利中的重大支出項目，根據報導，一般而言，北歐幾個國家老人雖在老年時患慢性病的年頭不少於世界一般水平，但往生前平均臥床年頭比台灣老人少得多。這個差異的效果反映在健保與長照的支出必然天差地別。同時折射出北歐老人的生活品質要比台灣老人強不知多少倍。
根據台大教授劉毓秀的實地觀察與親身家庭體驗，北歐老人往生前臥床時間短主要在於老人儘量獨立自主的生活方式，這與台灣或儒家孝道文化薰陶下的觀念背道而馳，由此已可見到，社會福利的實務與文化有密切的關係，不是單純財政支持的問題。
我們的文化資產富含改善問題的辦法
其實，我們的文化中富含解決或改善社會福利沉重財政負擔的寶貴資產。健保、養老或長照等項目的費用支出只是人類健康及生活觀念的依變數，自變數是人類的想法與行為。如果社會的人們普遍的健康水平高與養成儘量少依賴藥物的素養，往生前臥床的時間會大幅縮短，健保、養老與長照的花費必然大幅下降。
《黃帝內經》：「上醫治國，中醫治未病，下醫治已病。」我們文化中的傳統養生方法與中醫最大的絕活就是能預防疾病、治療慢性病與增強人體免疫能力，各種氣功與飲食文化都是直接強身健體的有效辦法，幾千年臨床與生活的實證效驗足證絕對科學，易施作、花費少，效益高，是西醫比不上的。中醫藥在這次新冠疫情中出色的表現是最新的有力證據之一。可惜，我們長期罔顧事實，把這些寶貴的資產委棄一旁，花了大筆冤枉錢，當了冤大頭，做了任人宰割的肥羊，還自以為是。
是故，要做好社會福利，照顧好人民的養生送死，除了有紀律的財政與經濟發展之外，更需要發揚善用寶貴的優質文化資產，亦即一個「社會觀念與實踐的大轉型」。要重建丟掉的文化資產，捨教育莫由，不只是學校教育，家庭教育與社會教育都要齊頭並進。大家想想，如果我們能從小學甚至幼稚園在人類記憶學習能力最強之時，就將傳統的養生觀念、知識與方法深入淺出地灌輸給小孩子，從小學到大學都安排這方面的課程，體育課排入氣功課程（如八段錦，自北宋流傳迄今已千年不墜，可見簡單易學，效果卓著），鼓勵家長跟著學習，將這些內涵融入家庭日常生活，應該不出三年就能見到正面效果，一兩代人之後絕大部分國民身體素質必然大幅改善，對醫療體系的依賴度必然大幅降低，省下的錢可以用在更有社會效益之處。
政治人物要有良心與抗壓能力
省下大筆的健保費用與長照支出，勢必影響醫療機構與養老企業的個體利益，特別是以西醫體系為基礎的機構。這些機構資源龐大，一定會給政治人物施加壓力，阻止這種教育內容的施行，並以長期以來莫須有之「不科學」的惡名加諸中華傳統養生功法與醫學知識，誹謗已有幾千年效驗的知識與成就，逼令立法刁難傳統養生與醫學，能否轉型且成功就看我們的政治人物是否具有覺醒、良知與抗壓性了。
其實，這個大轉型可以促使西醫體系深刻反性自身的優劣長短處所在，把資源更加集中在自己的長處，跟著轉型，反而更有效益，對大家都有好處。極可能因此轉型發展出令全世界艷羨的新西醫，領先全球，效益更大。
同時，這是一個養生健保的觀念轉換與生活實踐大轉型，在職場上也需要從舊到新結構調整，這涉及到健保、西醫、中醫、傳統養生運動、飲食、服飾、觀光、教育（各種學習課程）、休閒、養老、居所建築設計與營造、生活方式等等深入人類生活的面向，可以創造不少新型態的服務業與工作機會。台灣若是能穩扎穩打地操作成功，軟實力必然突飛猛進，這才是真正人類先進文明的重要價值所在。但在轉型時必有陣痛，政治人物必須要有眼光與抗壓能力。
重新設計退休制度
前述大轉型逐步成功之際會逐步產生一大群健康有活力的退休人員，有些可能還願意投入職場，貢獻生產力，對社會經濟的增長能有積極幫助，反而能降低財政壓力。為此，我們應該設計一套合理的制度，讓原本該退休者可以延遲退休，讓退休人員有機會二次投入職場，找到合適的工作崗位，充分利用經驗飽滿的生產力，創造經濟價值與社會效益，這也需要企業經營觀念與勞工勞保制度的轉變。
●作者：朱駿／時事評論人
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