名家論壇》謝佩蓁／《6秒間的軌跡》：父子的日常親情

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劇情描述在2022年的夏天，新冠肺炎仍持續席捲全球，日本的夏天也已經邁入第三年沒有舉辦花火節了。這其中影響最深的，就是代代相傳的「望月煙花店」了。這是由一對父子檔所經營的煙花店，相依為命的兩人只能大眼瞪小眼的看著生意持續一落千丈嗎？父親「望月航」認為，今年夏天的煙花祭肯定也辦不成了。不過，山不轉路轉，乾脆來個『只為你綻放煙火』的客製化服務，看能不能吸引一些散客，免得坐吃山空。然而這項提議，硬生生地被個性閉俗、怕麻煩的兒子「望月星太郎」給拒絕了，因為他認為不是公家舉辦的煙火活動，必須要跟政府申請一堆行政許可，有夠麻煩。於是這項提議，便這樣不了了之了。
失而復得的是親情，還是陰魂不散的眷念？
然而就在某個早晨，吃完早餐沒多久的航，突然身體不適倒下，對著星太郎說聲「抱歉」就撒手人寰了。措手不及的星太郎，面對至親的離去，開始過著沒人可拌嘴、聊天打屁的日子，讓原本就陰鬱重重的他，看起來更加沮喪與頹廢，居家生活更是髒亂不堪。過了半年，季節來到了寒冬，店裡突然闖進一個長得可愛，但個性古怪還帶點自我的女孩「水森光」，她委託星太郎施放煙火。錯愕的星太郎以不接散客為由斷然拒絕了。小光不解地拿著一張製作拙劣的廣告單，上面寫著「只為你施放的煙火」，質問他為何不行？這讓星太郎馬上想起父親曾提起的構想，想不到航居然還是背著他發傳單了。
正當星太郎還想要再次拒絕小光時，突然聽到一聲類似爆炸的巨響。星太郎下意識地以為是煙火工廠爆炸了，馬上跑去查看，卻發現了父親活生生、若無其事地站在他面前。星太郎嚇壞了，心想難不成是因為他不從父親的遺願，才見到他的鬼魂？星太郎情急之下，馬上答應小光的請託。沒想到即便如此，航還是一直出現在星太郎的眼前，並且就這樣跟著他一起生活，就如同生前那般。
光的出現，能照亮星太郎的夜空嗎？
小光拿出了所有的積蓄，告訴星太郎她不是要為哪個誰施放煙火，而是為了自己。施放煙火的當天，星太郎看著小光一臉感動地看著眼前的燦爛煙花，他彷彿也感染到這份悸動，為自己的這份決定感到欣慰。只是沒想到他的這份得意，隨著小光突然一臉不屑地冷哼著，讓敏感的星太郎為自己的自以為懊悔不已。他對父親咒罵著：「不該答應私人請託的！」
然而奇妙的是，小光又再度光臨「望月花火店」，主動跟星太郎要求說要在這邊工作，只要任何星太郎不想做的工作，她都願意做。她也不需要薪水，只要讓願意她待在這裡，供她吃住就好了。面對這突如其來的要求，航在一旁打趣地敲邊鼓，要星太郎別放棄這麼好康的請求。個性彆扭又孤單的星太郎，就這樣半推半就地答應了。小光的到來，又會為憂鬱的星太郎，帶來什麼樣的火花呢？
每個委託，都有段感人的故事
小光就這麼大喇喇的住進「望月花火店」了。但是星太郎仍耐不住小光那夜嗤之以鼻的微笑，忍不住問了小光，難道是對煙火不滿意嗎？小光不加思索地說，她已經想不起來煙火的樣子了，對她而言，煙火之於她的意義在於當下的體驗，而不是煙火的樣子。有誰會記得當時的煙火長怎麼樣啊？只會記得當下是跟誰在一起，以及當下的情緒罷了！小光看著星太郎一臉深受打擊的模樣，讓她想起來為什麼當時會冷笑了。
小光說，她之所以會想要為自己放煙火，是因為她一直以來都過著千篇一律的生活，跟父母同住，每天聽他們講一樣的抱怨；搭同時間的電車上班，跟男友分分合合地拖了四年。雖然男友跟公司與她的期待不同，但是卻害怕失去這種日常，過著一層不變的日子。有天突然想到應該拋棄覺得可有可無的東西，開始養成了丟掉東西的習慣，直到某天發現自己已經一無所有，難道自己也變成可有可無的東西了嗎？
就在這時她想起了那張煙火傳單，因而下了這個決定。「只為我施放的煙火」真的很超脫日常啊！才一兩分鐘，就炸光了積蓄。雖然知道也不能改變些什麼，但是還是想要試試看。施放煙火的瞬間，沉沉巨響首先震撼了她，眼前一個個升起的煙花，彷彿觸手可及。她突然興起不如把父母跟男友全都拋棄吧！隨之又想到這個男友，其實連讓她拋棄的價值也沒有，也許她的冷笑，就是在那個瞬間吧！雖然現在已經記不得煙火的樣子，但是這多虧煙火，讓她有這番體悟，覺得全身輕鬆許多了！
小光的告白，讓星太郎回想到當年，為什麼會愛上這個行業。他告訴父親：十八歲時幫忙施放煙火時，聽到客人的歡呼與掌聲，讓他腎上腺素都飆上來了。言下之意，這是個可以帶給別人幸福的工作，讓他得以度過23個年頭，而這一切都是跟父親一起度過了。雖然這中間，生活沒什麼改變，除了開始用機器施放煙火外，但這當中最大的改變居然是非親突然過世了。如果可以，能否請你不要再突然消失呢？航說，他也不知道！這一切都是說不準的。
也許，這番話也讓星太郎體悟到人生無常吧！他終於下了決定，要接受私人委託，因為他很想再次看到第一次放煙火時的自己。
愛與陪伴，需要形體存在嗎？
小光的出現，開始讓彆扭的星太郎對許多想法開始轉念。他心想，父親的靈魂一直出現，代表尚未成佛，難不成是心願未了？是因為擔心他沒有結婚嗎？但是一向沒有女人緣的星太郎，根本不敢想這問題，而且航也從來不跟他聊起。但是小光卻認為，既然不知道佛是什麼樣子，如何辨別航是否成佛呢？不過要是她的父母有個兒子到了四十多歲還未成家，肯定不會輕易放過他。
再者，小光雖然已經在網路上行銷私人請託的服務，但是生意遲遲沒有上門。無事可做的她，要求要學習做煙火。星太郎覺得她只是一時興起，肯定做不了多久就放棄，因而斷然拒絕她。小光不滿地說我又還沒有做，怎麼知道不行？從小到大，父母只會說最好不要、一定不行，老是把自己的價值觀強壓在她身上、逼她聽話。沒想到就算決心拋棄原生家庭，就算物理上切開了，還是無法說斷就斷。航一樣在旁邊敲邊鼓地認同著小光的說法，讓星太郎煩躁不已，隨口說出教人太累了！這又讓小光抓到了把柄，質問他究竟是覺得她不行，還是覺得麻煩，只是隨便找個藉口罷了！
星太郎內心開始對小光泛起了漣漪，而他也發現，就連航也跟他一樣，對小光這種大喇喇，只有少數不怎麼顯現的女性特質感到好奇。但這樣的起心動念，讓星太郎在內心猛敲警鐘。他彆扭地問航，是不是擔心他未成家呢？航打趣地說，你不如趕快練胸肌吧！還有，你最後一次開窗是什麼時候呢？星太郎說自從你走了之後…..他默默地走到窗前，打開了窗。他決定，要教小光製作煙火了。
這部戲藉由小光的出現，讓這個一向打光棍的父子倆，生活興起了許多變化，星太郎也在父親的陪伴下，以及一次次的私人委託中，看見別人的故事，也將他禁錮的思想逐步解放。劇情也開始揭露這個家，過往許多未曾解開的結，星太郎就在航與光的陪伴下，開啟新的人生篇章。
●作者：謝佩蓁／影評人
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