憂美持續升息！新台幣早盤重貶1.72角，一度下探30.652元
在投資人擔憂美國聯準會（Fed）為進一步壓制通膨，利率升息周期將拉更長、利率也將更高，美元指數逼近105，台北股、匯市今（1）日早盤也同步走跌，新台幣兌美元更貶破30.6元，一度來到30.652元、重貶1.72角。
記者顏真真／台北報導
美國近來多項經濟數據澆了投資人一盆冷水，並非數據不如預期，而是好到出乎意料，也使得投資人擔憂美國聯準會為加強壓制通貨膨脹，利率將升得更高且維持更久，經濟前景不樂觀，美股4大指數漲跌互見，除了費城半導體指數走揚外，3大指數都震盪收低。台股今日早盤也一度跌逾百點，下探15387.38點，目前跌幅縮小至30點左右。
國際匯市部分，美元指數已逼近105，亞洲主要貨幣韓元早盤來到1322.60兌1美元，日圓兌美元也已貶至136.65價位，人民幣中間價上修至6.9400兌1美元，離岸人民幣兌美元早盤貶值來到6.9583附近。
至於新台幣兌美元今日一開盤就貶破30.5元，以30.56元、貶值8分開出，在台股跌及美元走強下，新台幣兌美元進一步貶破30.6元，一度來到30.652元，重貶1.72角，目前在30.64元至30.649元震盪整理。