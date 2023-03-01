擾鄰12小時！居民抗議《角頭》反被嗆：我也想在家被吵

「快滾回土耳其吧」　吳鳳回覆被4萬人推爆：沒那麼容易

▲吳鳳（右）被酸民嗆滾回土耳其。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
▲吳鳳（右）被酸民嗆滾回土耳其。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

娛樂中心／綜合報導

42歲土耳其裔藝人吳鳳2019年取得中華民國身分證，繼續留在台灣演藝圈打拚，去年和老婆陳錦玉創立家居用品品牌，粉專時常分享自家商品與太太及2名女兒的生活點滴，怎料，近日卻有網友留言要吳鳳一家四口滾回土耳其，對此，吳鳳也做出回應。

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▲吳鳳接機擁抱台灣救難隊（圖／記者陳明中攝2023.02.15）
▲吳鳳上月中接機時擁抱赴土耳其救災的台灣救難隊。（圖／記者陳明中攝）
昨（28日）晚，吳鳳在臉書PO出一張留言截圖，一名網友狠嗆：「趕快回你們的國家土耳其吧！」吳鳳親自回覆：「為什麼？我們的國家不是台灣嗎？」吳鳳表示，自己基本上已經被酸民罵習慣了，畢竟演藝事業不可能不遇到酸民，不過該位網友要他滾回土耳其，「我看到這種話的時候，覺得到底什麼原因要滾回去？」

▲吳鳳又被酸民攻擊。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
▲吳鳳又被酸民攻擊。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
吳鳳說，他已經把台灣當成自己的家，也很喜歡這裡的生活，且現在除了演藝事業，還要照顧員工，身上的責任變多，對於酸民的發言哭笑不得，「老婆是土生土長的台灣人，孩子們也在這裡出生，我自己有中華民國身分證，滾回去不是那麼容易吧？」

▲吳鳳與與台灣妻子陳錦玉結婚邁入第八年。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
▲吳鳳與台灣妻子陳錦玉結婚邁入第八年。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
「在台灣繼續創造更多的價值才有意思，不是嗎？」吳鳳要粉絲放心，他不會難過，只是想說：「我一點都沒有要滾回去的意思！跟著正面的人要創造更多精彩的故事！請繼續支持！」正能量爆表，獲得4.8萬人按讚。（編輯：楊穎軒）


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