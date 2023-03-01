擁抱ChatGPT？撇除一味恐懼心態　新加坡學習與AI共存

不再是「蘋友」？蘋果供應商爭相撤出中國　這2國成首選

▲AirPods製造商歌爾表示，蘋果供應商正爭相將產線搬離中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲AirPods製造商歌爾表示，蘋果供應商正爭相將產線搬離中國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在新冠肺炎疫情爆發後，中國隨即進行嚴格防疫措施，但在三年的清零政策之下，經濟遭受重創，再加上美中緊張關係不斷升溫之際，導致中國境內的國際公司正在加速遷出供應鏈。《彭博社》報導指出，蘋果公司（Apple）重要合作夥伴公司稱，蘋果的中國供應商將產能轉移出中國的速度可能遠比許多觀察人士先前預期的還快，以避免受到美中緊張局勢升級的影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，AirPods製造商歌爾（GoerTek）副董事長吉永和良（Kazuyoshi Yoshinaga）近來接受訪問時表示，該公司正在為越南一家新工廠初步投資2.8億美元，同時考慮在印度擴張。

吉永和良正在越南北寧省（Bac Ninh）監督歌爾的業務。他表示，美國科技公司尤其一直在大力推動像歌爾這樣的製造商探索中國以外的替代地點，「從上個月開始幾乎每天都有很多客戶來拜訪我們，主要討論話題是歌爾什麼時候可以搬出中國。」

歌爾是眾多在中國本土以外開拓市場的製造商之一。如今，從iPhone到PS，全球大部分電子產品都在中國生產。但在貿易戰掀起美中之間的衝突，後來又隨著晶片禁令等事件擴大緊張局勢，促使企業思考電子行業在中國幾十年的供應鏈所帶來的潛在風險。尤其在新冠肺炎爆發以後，全球對中國的依賴暴露無遺，當時中國的清零政策切斷了從電話到汽車的一切供應。

報導指出，目前在蘋果最重要的10家供應商中，有9家可能正準備朝著印度等國家進行大規模搬遷，因為印度正在提供激勵措施，推動該國總理莫迪「印度製造」（Make in India）計畫。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）預估，可能需要8年的時間才能將蘋果公司的10%產能轉移到中國之外。

不過吉永和良認為這將會更快，他指出大多數在中國設廠的科技製造商都面臨同樣的壓力，相信有90%的公司正審視將產線外移的相關問題。「我們幾乎每個月都會收到客戶的詢問，問我們有無擴展到印度的計畫，如果他們決定在印度建立生產線，我們可能要認真考慮一下。目前，我們正專注於發展我們的越南生產設施。」

目前越南歌爾在中國以外的唯一生產基地，歌爾計畫在當地為美國主要品牌生產產品，預計將在一年內投入使用，並計劃從2024年起在越南生產虛擬實境頭戴式裝置，預期3年內越南的收入將佔其全球收入的一半以上。

吉永和良表示，歌爾10年前應三星電子公司的要求在越南建立了業務，生產聲學產品。吉永表示，該供應商現在在該國經營著八家工廠，預計最快在5月將其當地員工增加到4萬人，以便為耶誕節做好準備。

吉永和良認為，越南靠近中國、沿海港口網路、受過良好教育的年輕勞動力和相對穩定的政治環境使之成為理想的樞紐，不過近來因反腐運動造成不安。目前越南仍是一個有吸引力的地點蘋果可能希望將該國打造成AirPods、iPad和Macbook的製造中心。

吉永和良表示，許多美國公司正在計劃將生產轉移到越南，且不考慮成本，捷普科技（Jabil Inc.）等其它公司正在考慮印度，「但總體而言，資本將持續從中國向外流動。」

銷量不如預期！蘋果仍避大規模裁員　庫克：那是最後手段

科技寒冬來臨！蘋果也擋不住裁員潮　這類員工接資遣信

花錢又費心！7成民眾曾追星疲憊　喜歡「這類型」最累人

不穿褲子就能贏？風樂奏斗「脫褲」打遊戲　隨即奪下冠軍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀