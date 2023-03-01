不再是「蘋友」？蘋果供應商爭相撤出中國　這2國成首選

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吉永和良正在越南北寧省（Bac Ninh）監督歌爾的業務。他表示，美國科技公司尤其一直在大力推動像歌爾這樣的製造商探索中國以外的替代地點，「從上個月開始幾乎每天都有很多客戶來拜訪我們，主要討論話題是歌爾什麼時候可以搬出中國。」
歌爾是眾多在中國本土以外開拓市場的製造商之一。如今，從iPhone到PS，全球大部分電子產品都在中國生產。但在貿易戰掀起美中之間的衝突，後來又隨著晶片禁令等事件擴大緊張局勢，促使企業思考電子行業在中國幾十年的供應鏈所帶來的潛在風險。尤其在新冠肺炎爆發以後，全球對中國的依賴暴露無遺，當時中國的清零政策切斷了從電話到汽車的一切供應。
報導指出，目前在蘋果最重要的10家供應商中，有9家可能正準備朝著印度等國家進行大規模搬遷，因為印度正在提供激勵措施，推動該國總理莫迪「印度製造」（Make in India）計畫。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）預估，可能需要8年的時間才能將蘋果公司的10%產能轉移到中國之外。
不過吉永和良認為這將會更快，他指出大多數在中國設廠的科技製造商都面臨同樣的壓力，相信有90%的公司正審視將產線外移的相關問題。「我們幾乎每個月都會收到客戶的詢問，問我們有無擴展到印度的計畫，如果他們決定在印度建立生產線，我們可能要認真考慮一下。目前，我們正專注於發展我們的越南生產設施。」
目前越南歌爾在中國以外的唯一生產基地，歌爾計畫在當地為美國主要品牌生產產品，預計將在一年內投入使用，並計劃從2024年起在越南生產虛擬實境頭戴式裝置，預期3年內越南的收入將佔其全球收入的一半以上。
吉永和良表示，歌爾10年前應三星電子公司的要求在越南建立了業務，生產聲學產品。吉永表示，該供應商現在在該國經營著八家工廠，預計最快在5月將其當地員工增加到4萬人，以便為耶誕節做好準備。
吉永和良認為，越南靠近中國、沿海港口網路、受過良好教育的年輕勞動力和相對穩定的政治環境使之成為理想的樞紐，不過近來因反腐運動造成不安。目前越南仍是一個有吸引力的地點蘋果可能希望將該國打造成AirPods、iPad和Macbook的製造中心。
吉永和良表示，許多美國公司正在計劃將生產轉移到越南，且不考慮成本，捷普科技（Jabil Inc.）等其它公司正在考慮印度，「但總體而言，資本將持續從中國向外流動。」