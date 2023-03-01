台師大新設跨域科技學院　博士生每年最多領48萬獎學金

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產創學院籌備主任高文忠表示，本學院將提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域，推廣產學合作，讓學生在學習過程中，能夠更加貼近實務需求，增加職場競爭力，藉此出能夠卓越創新的未來人才。
高文忠指出，產創學院與眾多企業建立合作關係，不僅提供實習與就業保障，讓學生有更多機會參與產業專案，並可讓學生透過跨域學習模式，提升競爭力；為鼓勵學生前來報考，產創學院與多家產業結盟，提供學生合作培育計畫，幫助學生更快速融入產業生態系統，參加培育計畫並成功媒合的學生，每月將可獲得博士生最高4萬元獎學金、碩士生最高2萬元獎學金。
台師大指出，除了台灣大學系統3校教學資源外，學院特別邀請其他學術界多方專長的教授、以及業界專家領導教學研究團隊，盼透過雙指導教授制度以及企業業師共同指導的優勢，讓學生接觸到更多元豐富的知識與技能。
高文忠說明，產創學院設置2大重點培育研究所，「AI跨域應用研究所」的主要研發方向，在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等，與企業合作技術開發及研究主題，包含「智慧影音處理」、「人工智慧晶片設計」、「智慧物聯網科技應用」、「智慧光電系統設計」及「智慧資安技術發展」，共同培育產業實務所需人才。另透過產學合作機制與企業聯手開發下世代的人工智慧創新應用，加速孵育智慧系統整體解決方案，進軍國際市場。
研究目標為深化研究、產業技術升級、整合不同專業領域資源、以及開發科技新的契機；教學課程與研究領域包含人工智慧晶片設計、深度學習、人工智慧系統平台、影像處理與分析、電腦視覺、自然語言處理、智慧顯示科技、智慧物聯網科技、智慧製造技術、智慧機器人等。
「綠能科技與永續治理研究所」的主要研發方向，從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技、節能科技等，積極拓展綠能及型塑資源永續的精神，透過產學合作機制與企業共同建立跨域綠能應用平台，培育綠能高階人才及健全綠電參與制度。
該課程規劃將針對產業現況分析，以掌握產業脈動並加速轉型規劃為目標，研究、教學與課程都根據新世代的科技與綠能產業趨勢，從基礎的新興能源材料、奈米元件、光電元件等研究，到再生能源、替代燃料（生質柴油）、新世代替代能源（太陽能及冷核融合）等，再到儲能科技、智慧電網系統、節能科技、低功耗電子系統設計等一系列從基礎到產業應用課程。
台師大表示，有興趣的學生可透過產創學院官網招生訊息報名。報名時間自3月7日上午9點至3月16日下午5點止，若有任何問題，歡迎參加3月4日下午2點的線上招生說明會。