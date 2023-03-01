三月運勢出爐！「這星座」財神爺降臨　天蠍注意血光之災

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吠陀雙子(6/15-7/14) 吉
雖然在工作方面，3月會面臨激烈的競爭，不過只要對自己充滿信心，就能夠在專業領域脫穎而出，建議3月可以多參加社群團體聚會，將有機會接觸各行業的菁英或前輩，會是拓展人脈及工作領域的好機會。
吠陀巨蟹(7/15-8/14) ) 凶
要注意3月工作方面的情緒明顯低落，總是沒有什麼動力，甚至可能發生人際關係的困擾，導致需要背負不屬於你的黑鍋，建議最好保持心平氣和的心態，勇敢面對問題，才不至於將事情鬧的更難收拾。
吠陀摩羯(1/15-2/14) 凶
3月會因為很多不確定因素，導致工作許多正在進行中的計劃遲遲無法收尾，且前事未了，後面還會有更多新的工作讓你心煩氣躁，建議盡量規劃好生活作息，讓心情徹底放鬆，才能好好處理工作問題。
【3月星座感情運】
吠陀處女((9/15-10/14) 吉
另一半對於感情的投入會更加理性，並開始著手制定關於未來的計劃，無論是要開始一起生活或是談婚論嫁，3月都是一個有大幅進展的時機，不過一同生活的磨合問題，還是要做好心理準備。
吠陀牡羊(4/15-5/14) 凶
3月兩人之間很容易為了對方的交友情況而爆發衝突，建議吠陀牡羊，有些事情做不到時，千萬不要輕易的答應，否則一旦破壞彼此之間的信任，就很難再修復了。
吠陀天秤(10/15-11/14)凶
兩人之間因為缺乏默契，當許多生活瑣碎的事無法達成共識時，就會發生爭執，有時候甚至在事情還沒搞清楚之前，就會朝著對方發脾氣，小心過度的對親密伴侶發洩情緒抱怨，反而會讓彼此關係更加惡化。
吠陀射手(12/15-1/14) 凶
3月份你會發現伴侶的火氣特別大，與另一半之間總會發生激烈爭執，造成較大的情緒起伏，假如正打算結束這段關係，建議此時並非談判的最佳時機，有可能因為心亂如麻影響判斷力，而做出錯誤的決策。
【3月吠陀財運】吉；吠陀水瓶(2/15-3/14)
吠陀水瓶(2/15-3/14) 吉
3月的財運會有亮點產生，無論是偏財運買彩券或是做一些小投資都會有不錯的收益，只是相對支出可能也會增加，如果沒控制好荷包的話，財神爺可能只是來你這裡過個水而已。
吠陀金牛(5/15-6/14) 凶
3月財運的波動幅度比較大，千萬不要太輕易相信一些資訊就貿然投入資金，也要特別注意小人口舌是非，嚴重可能還會有意外的官司衝突之類，有些投資還是需要自己深入瞭解，才能決定是否要投資，否則只有破財的份。
吠陀獅子(9/15-10/14) 凶
3月要特別留意可能會有資金不足的情況，出手大方的吠陀獅子，對於每一筆錢的使用，都需要精打細算，尤其要防範因為人情壓力所產生的額外支出，例如朋友開口借錢或是因為慶生、結婚生子需要你紅包上的支持。
吠陀雙魚(3/15-4/14) 凶
雖然對於追求財富的慾望很強烈，只可惜財神爺暫時沒空眷顧你，資金運用會有點吃緊，也沒有什麼偏財運，再加上投資成果不如預期，一切還是宜謹慎保守，顧好自己荷包為佳。
【3月健康運】
吠陀天蠍(11/15-) 凶
身體方面要特別注意頭痛、暈眩以及長期睡眠不足所引發的精神衰弱，出外也要盡量避免因為精神不濟發生一些意外血光之災，此外，也要留意天氣忽冷忽熱造成呼吸系統問題。
李靜唯老師特別提醒，只有兩成的人吠陀星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一星座。