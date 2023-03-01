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56不能亡！王少偉合體孫協志喊真兄弟　粉絲敲碗看完整體

▲王少偉（左）合體孫協志喊「真兄弟」。（圖／翻攝孫協志臉書）
▲王少偉（左）合體孫協志喊「真兄弟」。（圖／翻攝孫協志臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

5566由孫協志、王仁甫、王少偉與小刀組成，他們於2002年出道，雖然團體已解散，但成員們都在不同領域各自發展，依舊是許多人心中的亞洲天團。日前5566在北高開唱時，始終不見王少偉的身影，私下王少偉也鮮少與他們合體，不合傳聞甚囂塵上，沒想到在昨（28）日晚，王少偉突然在社群媒體上曬出與孫協志的合照，立即引起討論。

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孫協志、王少偉在社群媒體上都曬出兩人的合照，照片中王少偉穿著深綠色的長袖上衣與迷彩長褲，戴著帽子、墨鏡，孫協志坐在身旁，他一身牛仔丹寧勁裝，非常帥氣，兩人對著鏡頭微笑，沒有任何尷尬，王少偉更是發文寫道：「最真的兄弟，最真的相聚。」孫協志則是發文表示：「從訓練拚戰至今，也二十多年了，不變的是男人之間的情誼，談天說地，分享當下，放眼未來。」不合傳聞似乎不攻自破。

▲王少偉合體孫協志。（圖／翻攝孫協志臉書）
▲王少偉罕見合體孫協志。（圖／翻攝孫協志臉書）
難得合體，讓粉絲們再度燃起5566全員到齊的希望，紛紛留言：「期待56再次合體」、「最珍貴的友情」、「敲碗少偉哥和小刀哥一起上飢餓遊戲外景節目和協志、王仁甫、許孟哲五人合體節目會更豐富好看！」王少偉也在孫協志的貼文下留言回應：「真男人。」展現好交情。

▲5566在高雄巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」。（圖／華貴娛樂提供）
▲粉絲期待能看到5566的完整體。（圖／華貴娛樂提供）

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