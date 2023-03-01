新「官」上任殺瘋！義大飯店4人住千元找 限10天趕快搶
新「官」上任沒有三把火，反而狂撒優惠快來撿便宜！今（1）天義大遊樂世界園內義大皇家酒店、義大天悅飯店全新官網上線，不僅美化官網頁面、優化許多功能讓消費者操作更便利，同時限時推出快閃搶房方案！義大天悅飯店、義大自今天（3/1）起至3/10推出限時10天「新官上線 火力全開」快閃訂房，3/2起至4/30前平日入住義大皇家酒店雅緻家庭房一晚含早餐，4人成行、每人只要999元；入住義大天悅飯店溫馨家庭房一晚含早餐，每人也只要850元。超殺優惠只有10天，快殺去官網搶頭香！
記者汪睿琦/綜合報導
有感疫後旅遊市場快速復甦，位於南台灣最大樂園的義大遊樂世界園區內2大飯店-義大皇家酒店與義大天悅飯店積極不斷更新，飯店官網也為現代年輕人升級更多優化功能，並且瞄準新世代族群訂房習慣，強化線上訂房連結性，讓玩家操作可以更便利。
義大皇家酒店這回主打「星級假期免千元」活動，凡於3/1~3/10搶中優惠，就可以揪上4位親朋好友，在3/2~4/30平日（週日－週五）入住二張雙人床的雅緻家庭房一晚、含四客成人早餐，套裝優惠3996元（原價13000元），等於平均每人只要999元！更幸福的是，飯店內戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房等休閒設施同樣可以無限使用，免千元就能享受五星級假期。
義大天悅飯店更殺！4人同行每人只要850元，同樣只要在3/1~3/10搶中優惠，就可以揪上4位親朋好友，在3/2~4/30平日（週日－週五）入住溫馨家庭房一晚（含隔天早餐），四人同行享有每人只要850元的優惠；此外業者加碼透露，4月入住再贈每位房客義大世界摩天輪搭乘券，每日限量10間，要搶要快！不過據業者透露全新官網目前還在努力與大家見面，預計搶在中午前完成，想搶便宜的朋友可以持續關注最新頁面，以免錯過搶頭香機會喔！
另外不僅南臺灣有好康優惠，位於台北南港的六福集團「6000元放大術」第2波優惠也來了！六福客棧便當、Elite Bakery一禮烘焙於3/1起至6/30搶在政府普發6000元之前，推出第二波「送6,000元」專案，只要以6,000元現金購買面額1,000元的現金抵用券6張（每張可做1,380元使用），可用於集團旗下敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧、FUN LAB、六福客棧便當及一禮烘焙等；更幸福的是，業者再額外加贈面額400元的優惠贈送券15張，現金總價值相當於增值2.3倍，現賺8,280元，超好康不買可惜！