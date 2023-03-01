下班抬頭看天空！「金星合木星」明晚登場 觀賞訣竅快收
天空中亮度僅次於太陽和月球、太陽系8大行星中最亮的「金星」、「木星」，最近距離越來越近，並將在明（2）日傍晚18時41分在夜空中最靠近彼此，上演「金星合木星」的美麗奇景，而近日不少天文愛好者和民眾也紛紛用相機記錄下美麗的一刻。台北市立天文館指出，這是近10年間最精彩的「金星合木星」現象，預估9年後才會有下次機會，明日晚間2者相距僅約32角分後，便會逐漸遠離彼此，建議找西面低空沒有障礙物的地方，入夜後即可用肉眼觀看，喜愛觀星的民眾絕不可錯過。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，由於「金星」和「木星」兩者軌道分別位在地球內外兩側，所以只有當兩顆行星運行到特定相對位置時，才能在視線上如此接近，這樣的機會大約每10至14個月左右才會發生一次，但卻常因接近太陽導致不適合觀賞。不過這次民眾有眼福了！明日兩者將達到「合」，當天傍晚18時30分天色漸暗，兩星可見時，兩者相距僅約32角分，約為滿月大小，在望遠鏡中同框也呈現不同樣貌與特徵。
而此次兩者難得都出現在肉眼視線範圍，近日甚至跟月亮一同在夜空中形成「3星連珠」的奇景，也吸引不少民眾的目光，台北市立天文館提及，明晚金星亮度達-3.9等，木星也有-2.1等，都比最亮的星星還亮，即使在有光害處也輕易可見。雖然金星比木星亮約5倍，但在望遠鏡中的木星視直徑有34角秒，比金星的12角秒還要大上近3倍，而且木星有斑斕條紋和衛星環繞，與凸月狀的金星截然不同。
台北市立天文館強調，下次有如此美麗「金星和木星」，需要等到2032年2月7日清晨才可能出現，希望民眾多多關注。不過中央氣象局指出，今晚將有一波東北季風增強，預期北台灣雲量會略增，因此大家除了盡量找西面低空沒有障礙物的地方觀賞外，可能還需要看看老天爺的臉色。