美眾院挺台灣加入IMF 楊金龍：能否突破有這先決條件
美國聯邦眾議院金融委員會通過3項與台相關法案，其中「不歧視台灣法案」呼籲美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。對此，中央銀行總裁楊金龍今（1）日表示，要加入IMF以前的條件就是一定要是聯合國會員，這是先決條件，因此，美挺台法案能否突破這個，這是很大的關鍵，當然，央行也希望加入IMF會員國。
記者顏真真／台北報導
美眾議院金融服務委員會舉行新會期第一次法案審議，討論多項法案，其中通過包括台灣衝突嚇阻法案、保護台灣法案及不歧視台灣法案等3項與台灣直接相關的法案。在不歧視台灣法案部分，主要呼籲美國政府支持台灣加入IMF，參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動，提供台灣民眾在IMF的工作機會及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。
央行總裁楊金龍今日出席立法院財委會業務報告時，也被立委問到與央行相關的「不歧視台灣法案」，過去台灣只有參與IMF周邊國家的單向聯繫，美國這次通過這法案，央行是否會有更積極的作為及態度？
對此，楊金龍坦言，參與IMF以前的條件就是一定要是聯合國會員，這是先決條件，美挺台法案是否能突破這個，這是很大關鍵，而且這還包括外交，若只有央行來做這件事較沒有著力點，一定是整體國家來看，但央行也很希望加入IMF會員國，在態度上也會很積極。