今日來講股／台股3月天再橫盤整理　題材話題股當道強勢

台幣重貶逾1角突破「楊金龍防線」？央行總裁本人這麼答

▲新台幣兌美元今（1）日一度重貶1.72角，並貶破30.6元，立委詢問是否已破「楊金龍防線」？央行總裁楊金龍表示市場供需決定。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元今（1）日一度重貶1.72角，並貶破30.6元，立委詢問是否已破「楊金龍防線」？央行總裁楊金龍表示市場供需決定。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

中央銀行總裁楊金龍今（1）日赴立法院財委會業務報告，不過，新台幣兌美元早盤貶破30.6元，一度重貶1.72角，他也被立委問到新台幣是否已貶破「楊金龍防線」？對此，楊金龍強調，「沒有什麼楊金龍防線，它是市場供需決定」。至於央行是否進調節？他說，要看情況包括其他貨幣的表現。

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楊金龍說，新台幣匯率是市場供需來決定，在央行所提書面報告中也提到，去年新台幣貶值幅度大，央行也賣匯130億元，央行在特殊情況都會進場，但不一定是每天，要看情況。

至於今日央行是否會進場調節？雖然今日盤中一度重貶1.72角，但楊金龍說，要看國際市場怎樣，若美元特別強，其他貨幣也貶很大，其他貨幣有些貶幅可能更大，相對新台幣貶幅就沒有那麼大。

對於有金融專家學者認為美元獨霸時代快終結，台灣外匯存底美元占75%以上，金磚4國都在「去美元化」，中國大陸也減持美債幅度達75%，央行楊金龍是否要調節持有美債？楊金龍回應說，美元兌外匯存底的增減隨時在注意，美元的霸權即將終結，10、20年前就很多專家學者在講，但到目前為止美元還是強勢貨幣。至於美國債務龐大為何還這麼強？楊金龍認為，主要美國經濟仍是全球第一，軍事也是最強。

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