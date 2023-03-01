柬埔寨爆H5N1禽傳人　陳吉仲：目前不考慮家禽打疫苗　

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疾管署說，柬埔寨當局表示病毒基因序列分析為2.3.2.1c分支，與目前各國流行的分支不同，2例個案的感染來源均為受感染禽鳥，尚無人傳人情形。本案為該國近9年來的首2例，該國自2005年首次發生疫情迄今累計報告58例，其中39例死亡，病患中近8成為14歲以下兒童。
陳吉仲今赴立院經濟委員會，會中休息接受媒體採訪時解釋，像美國等先進國家不對家禽打疫苗原因之一，就是擔心像H5N1會禽傳人，才沒有施打疫苗，否則像東南亞國家、中國等都有打疫苗，打疫苗可以抑制禽流感，但對禽傳人不好控制，這也是現在還沒要施打疫苗的主要原因。
陳吉仲透露，2週前農委會討論時，已經防檢局長杜文珍跟學術界討論，更重要的是避免H5N1在地化，現在看起來若不讓H5N1在地化，需要更大更強力的措施，像是2017年H5N6禽傳人，有採最激烈的措施，7天禁運禁宰清除病毒，農委會希望盡量減少H5N1，會再與衛福部討論防疫工作。
被問及是否考慮對家禽施打疫苗，陳吉仲直言「目前不考慮」，但未來仍要看疫苗有效性，這不僅是對家禽產業，還要考慮公衛部分，先進國家為降低對家禽影響，有考慮施打疫苗，不過台灣還要視未來技術而定，討論當中，目前還不考慮對家禽施打疫苗。
疾管署指出，近期H5N1禽流感於全球野鳥及家禽中流行，除禽隻外，多地也發生哺乳動物感染案件，WHO於今年1月6日發布風險評估表示，病毒基因中迄無發現哺乳動物的適應性標記或抗病毒藥物的抗藥性標記，目前尚未具人際間持續傳播能力，惟禽類中持續檢出病毒，建議應避免人禽接觸行為。
疾管署提醒，國人應落實「5要6不」原則，5要為禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6為：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。
疾管署強調，民眾自有禽流感疫情國家返國入境時，如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口的檢疫人員；返國後如出現相關症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。