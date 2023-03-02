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唯一30年服務！豐年俐Brembo降價「比水貨俗」回饋車友

▲能將義式血統BREMBO引進台灣，幕後功臣黃明煜可說是當仁不讓。（圖／品牌提供）
▲能將義式血統BREMBO引進台灣，幕後功臣黃明煜可說是當仁不讓。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

說到賽車與競速，你想到的是F1一級方程式賽車，還是是電影玩命關頭的特技演出呢？其實台灣賽車運動從1980年代末期開始萌芽，直到2011年大鵬灣賽車場開幕，國人終於盼到第一座符合FIA國際認證的賽車場，首次導入正規國際系列賽事，一度掀起國內賽車運動熱度，連動帶起觀光產業，賽車改裝品的需求也越來越大，其中包括愛車成癡的藝人林志穎也熟知的義大利知名煞車套件品牌「BREMBO」，其台灣總代理「豐年俐」也持續推廣旗下改裝品，如今正逢豐年俐30週年，擁有好人脈的總經理黃明煜，在本次專訪中，不僅分享這30年來的品牌理念和經驗，也宣布要將30週年的喜悅，回饋給大眾！

早在大鵬灣賽車場開幕前，2005年1月22日BREMBO HP部門負責人Jim Hodgman便與豐年俐總經理黃明煜完成簽約儀式，指定豐年俐為台灣總代理。而能夠將義式血統BREMBO引進台灣，幕後功臣黃明煜可說是當仁不讓，黃明煜為了能在台灣推廣安全駕駛的觀念，也希望幫助喜歡改裝車的年輕人也能擁有最頂級的煞車系統，懂車、愛車的他30年來一直都是以改裝車到改裝車的精品、賽車的人身部品等作為公司最主要的項目，黃明煜分享，「我的興趣就是跟改裝跟賽車有關，以服務我們的粉絲共同興趣的分享來作為我們公司的營運主軸。」
 

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▲黃明煜為了能在台灣推廣安全駕駛的觀念，也希望幫助喜歡改裝車的年輕人也能擁有最頂級煞車系統。（圖／品牌提供）
▲黃明煜為了能在台灣推廣安全駕駛的觀念，也希望幫助喜歡改裝車的年輕人也能擁有最頂級煞車系統。（圖／品牌提供）
一眨眼，1993年誕生的豐年俐迎來30歲生日，黃明煜也要將這份喜悅回饋給社會大眾，「在我們推出30週年慶活動之前，我們多年來一直都有在做這個義賣的活動，就是將Brembo熱銷的商品透過義賣的方式，將得標的金額捐給慈善團體或者是社福團體。」

黃明煜進一步提到「如果我們可以把這個愛，可以分享到所有想要改裝Brembo的車友們，可以用最少的錢去買到Brembo333真品公司貨，不必冒著生命危險去買自稱水貨的仿冒品，那我們認為這樣子的方式是可以透過我們本身，再加上經銷商降低利潤，我們可以利用這樣子的活動，讓所有的消費者都能夠享受便宜的真品，而不必冒著生命危險去買到水貨仿冒品。」

而黃明煜提到的「Brembo333」也就是豐年俐代理 Brembo 系列商品於出貨時，皆有「原廠完整包裝」，零件皆貼上原廠授權「雷射標籤」、「豐年俐保固卡」，以及「三千萬產品責任險」。黃明煜進而指出，「我們是有這三樣可以確保消費者買到的是，最真實的Brembo原廠義大利製造公司貨。」

因應政府即將普發的6000元，黃明煜也建議，「我們推出很多款特惠6000塊以下的Brembo剎車產品，消費者可以直接把6000塊消費在Brembo的產品上，而不必再補貼任何金額就可以提升自己及家人生命財產的安全。」
 

▲黃明煜想起2015以及2016年大鵬灣的活動非常盛行的時候，辦了兩次賽道體驗給曾經買Brembo剎車的消費者。（圖／品牌提供）
▲黃明煜想起2015以及2016年大鵬灣的活動非常盛行的時候，辦了兩次賽道體驗給曾經買Brembo剎車的消費者。（圖／品牌提供）
在豐年俐除了可以買到Brembo公司貨，也能享有豐年俐所提供的超狂回饋，黃明煜指出，「如果你是過去曾經跟豐年俐買過Brembo剎車的消費者，只要你還保留著保固卡以及雷標，向我們所購買的Brembo333真品公司貨，你都有機會可以得到我們的贈品。像是在2015以及2016那個時候大鵬灣的賽車活動非常盛行的時候，我們辦了兩次賽道體驗給曾經買Brembo剎車的消費者，報名參加我們大鵬灣的免費體驗，這個體驗的價值可能超過當初跟我們買的煞車價格。」另外，黃明煜也貼心提醒，「請20萬位粉絲們、車友們好好保留保固卡以及雷標，這絕對是提供給你最好的服務，也可以透過LINE或者是FB粉專來與我們的後台做聯繫，提供相關服務。」

豐年俐30週年活動
 

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