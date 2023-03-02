唯一30年服務！豐年俐Brembo降價「比水貨俗」回饋車友

早在大鵬灣賽車場開幕前，2005年1月22日BREMBO HP部門負責人Jim Hodgman便與豐年俐總經理黃明煜完成簽約儀式，指定豐年俐為台灣總代理。而能夠將義式血統BREMBO引進台灣，幕後功臣黃明煜可說是當仁不讓，黃明煜為了能在台灣推廣安全駕駛的觀念，也希望幫助喜歡改裝車的年輕人也能擁有最頂級的煞車系統，懂車、愛車的他30年來一直都是以改裝車到改裝車的精品、賽車的人身部品等作為公司最主要的項目，黃明煜分享，「我的興趣就是跟改裝跟賽車有關，以服務我們的粉絲共同興趣的分享來作為我們公司的營運主軸。」
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黃明煜進一步提到「如果我們可以把這個愛，可以分享到所有想要改裝Brembo的車友們，可以用最少的錢去買到Brembo333真品公司貨，不必冒著生命危險去買自稱水貨的仿冒品，那我們認為這樣子的方式是可以透過我們本身，再加上經銷商降低利潤，我們可以利用這樣子的活動，讓所有的消費者都能夠享受便宜的真品，而不必冒著生命危險去買到水貨仿冒品。」
而黃明煜提到的「Brembo333」也就是豐年俐代理 Brembo 系列商品於出貨時，皆有「原廠完整包裝」，零件皆貼上原廠授權「雷射標籤」、「豐年俐保固卡」，以及「三千萬產品責任險」。黃明煜進而指出，「我們是有這三樣可以確保消費者買到的是，最真實的Brembo原廠義大利製造公司貨。」
因應政府即將普發的6000元，黃明煜也建議，「我們推出很多款特惠6000塊以下的Brembo剎車產品，消費者可以直接把6000塊消費在Brembo的產品上，而不必再補貼任何金額就可以提升自己及家人生命財產的安全。」
在豐年俐除了可以買到Brembo公司貨，也能享有豐年俐所提供的超狂回饋，黃明煜指出，「如果你是過去曾經跟豐年俐買過Brembo剎車的消費者，只要你還保留著保固卡以及雷標，向我們所購買的Brembo333真品公司貨，你都有機會可以得到我們的贈品。像是在2015以及2016那個時候大鵬灣的賽車活動非常盛行的時候，我們辦了兩次賽道體驗給曾經買Brembo剎車的消費者，報名參加我們大鵬灣的免費體驗，這個體驗的價值可能超過當初跟我們買的煞車價格。」另外，黃明煜也貼心提醒，「請20萬位粉絲們、車友們好好保留保固卡以及雷標，這絕對是提供給你最好的服務，也可以透過LINE或者是FB粉專來與我們的後台做聯繫，提供相關服務。」
豐年俐30週年活動