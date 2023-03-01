泥泥學姐惡搞聯名飯糰！變「奢華姊妹丼」 釣Joeman親回
百萬網紅Joeman近期和超商聯名合作推出7款「JOE式愛美食」新品，意外引起許多話題，網紅插畫家「泥泥學姐」也跟上這波流行，竟將聯名飯糰P圖成「奢華姊妹丼」，把姐妹倆的合照直接放上去，照片曝光後立即引起熱議，而Joeman也現身留言區親自回應。
娛樂中心/綜合報導
泥泥學姐近日在IG上貼出照片，只見Joeman其中一款聯名飯糰「奢華海鮮丼飯糰」，被她P圖成「奢華姊妹丼」，而原本Joeman的照片也被改成泥泥學姐和親妹妹「小凡兒」的姐妹倆合照。
飯糰上的照片，泥泥學姐和小凡兒皆穿著《寶可夢》短版上衣，顯現出傲人身材，這款「奢華姊妹丼」價格為87元，泥泥學姊還幽默喊：「今天晚餐吃這個，你呢？Today’s dinner，How about urs？」
貼文一出，網友紛紛笑翻直呼，「太奢華了吧」、「瞬間有飯糰加大的感覺」、「這姐妹丼真的超豪華耶」、「決定以後三餐都吃這個了」、「請給我來一打」、「真的有聯名的話，一定買爆」、「到底是平價的姊姊吸引人呢？還是高貴的妹妹令人嚮往呢？」而Joeman也現身留言區，親回三個笑到哭的表情符號，貌似被這個惡搞版聯名逗樂了。 （編輯：賴禹妡）