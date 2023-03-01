想遷戶籍了！麗寶3月專寵台中人 300元入園暢玩賞櫻花
麗寶樂園3月回饋台中市民！麗寶樂園公布3月最新優惠內容，3/1至3/31凡是居住在台中市的鄉親朋友，出示符合居住地址證件、15歲以下兒童憑健保卡＋戶口名簿就能用300元暢玩園內探索世界，欣賞3月爆炸盛開的櫻花風暴，賞櫻、玩樂園通通只要300元。此外，麗寶福容大飯店也在3月份推出買一晚送一晚6999元（原價1萬800元）。整個3月好康滿滿，想必大票網友又要喊「想遷戶籍了」！
記者汪睿琦/綜合報導
麗寶樂園表示，3月為感恩回饋月，凡居住在台中市市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元，讓台中市民獨家享超殺優惠價入園。另外民眾想玩超人氣「熊大的麗寶小鎮」，只要再加價100元就能暢玩7大互動主題遊戲區，包括與LINE FRIENDS人氣角色互動拍照打卡等，400元開心玩一整天！（探索世界＋熊大的麗寶小鎮原組合價899元）
除了誘人的樂園限定優惠，麗寶福容大飯店更暖心加碼買一晚送一晚住房特惠！凡於3/1至3/31下訂買一晚送一晚的住房專案，就能以6999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房一晚（含雙人早餐），業者透露再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券1張，等於三天兩夜下來，1人住五星飯店花不到2000元，實在有夠殺！
此外，位於南台灣的義大遊樂世界園區飯店也推優惠，義大天悅飯店、義大自今日（1）起至3/10推出限時10天「新官上線 火力全開」快閃訂房，3/2起至4/30前平日入住義大皇家酒店雅緻家庭房一晚含早餐，4人成行、每人999元；入住義大天悅飯店溫馨家庭房一晚含早餐，每人平均850元，超殺優惠只有10天。據業者透露，義大天悅飯店全新官網目前還在努力與大家見面，想搶便宜的朋友可以持續關注最新頁面，以免錯過搶頭香機會喔。