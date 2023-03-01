台泥掌握電池能源趨勢　啟動徵才與5國海外派任計畫

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台泥指出，企業近年投入再生能源、鋰電池及儲能，主力市場聚焦全球新能源發展最快速的歐洲，也是永續意識及能源轉型技術最先進的地區。台泥歐洲營運辦公室設在荷蘭阿姆斯特丹，是明訂2030年禁止燃油汽機車的綠能城市；台泥子公司NHOA位於義大利，接近歐洲工業中心的地理位置，在工業設計上更具備獨一無二的國際競爭力。
因應全球化新能源事業布局，台泥廣招各類優秀青年加入，更前所未有協助義大利子公司NHOA來台招募，提供海外派任職缺，可前往義大利、葡萄牙、法國、澳洲等國家，擔任儲能項目市場拓展、建置及專案管理之職務，同時NHOA人力資源主管也將抵台參與台泥企業團3月4日於台大徵才之活動，協助介紹相關職務內容。
台泥內部近年也強化國際化基礎能力培養，與麻省理工學院（MIT）簽約並透過線上課程、交流會議與新能源專題研究、讓研究與應用雙管齊下，為台泥培養更多的優秀尖兵。台泥與子公司NHOA也互派人員常駐，緊密協作。已經派駐台泥總部超過半年的義大利技術銷售工程師Gabriele， 此次開心地參與了台泥徵才廣告拍攝，他非常鼓勵台灣的年輕世代加入台泥，他認為，在多元文化的國際團隊環境中，與來自世界各地的人一起努力，可以開拓自己的思維，更提供新的觀點。
台泥2023年徵才計畫將從3月4日台大校園徵才博覽會起跑，預計前進陽明交通、成大、清華、北科大、台科大、中原等11所學校。希望年輕人在尋找工作時不只是追求自我成長與生活品質，也可以選擇一份環境友善，與地球共好的職業，甚或以更積極的胸懷，抱持為生命服務的志向。