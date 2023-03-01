分析：共軍海航部隊對標美軍　由陸基轉向艦載

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文章指出，美國有線電視新聞網（CNN）記者日前搭乘美軍P8A巡邏機在南海拍攝解放軍戰機攔截的過程，進入鏡頭的解放軍殲11戰機是藍灰色塗裝，顯示該機隸屬中國空軍。
據指出，今年農曆新年前夕，廣西桂平、江蘇常州等地官員發現，他們前往慰問的當地海航部隊都換上了空軍軍裝，基地門口的海軍旗也換成空軍旗，機場的轟6轟炸機和殲轟7戰機也都換了空軍塗裝。
文章指出，這種轉隸壯大了空軍的轟炸機隊，卻不意味著解放軍要縮減海航部隊，而是要對標美軍，將海航部隊由陸基轉向艦載。
文章表示，解放軍海航部隊成立於1950年代，但長期名不副實，只能算海邊的空軍，以沿海與海島的陸地機場為基地，而美國海軍航空兵主要安家在航空母艦（簡稱航艦）上。
據指出，隨着中國航艦的發展以及新式戰艦有直升機平台，海航部隊終可轉型，實現從岸基向艦基轉型，形成以艦載戰鬥機、直升機、預警機、教練機為基礎的艦載機體系。
未來海航部隊只會保留少數陸基機場，大部分機場移交空軍，陸基雷達和飛彈基地、不適宜登艦的轟6、殲11等戰機，全部移交空軍。
文章預期，未來中國若有4至5艘航艦，按美軍標準，海航部隊至少需要6至7個艦載機旅，加上預警、反潛、加油、無人等機種，規模甚至較原來更大。
為配合擴充，海軍現有的岸基戰機機師除留小量菁英，全部加入空軍。
此外，為自行培養新型艦載機機師，海航部隊在各地的14家青少年航空學校已成為培養未來機師的主渠道，首屆學員已開始進行教練機飛行，今後還將從普通高中畢業生招收飛行學員。
文章進一步表示，未來當美國軍機再遭遇中國海軍戰機時，意味著這些戰機已是從航艦上飛上天空。（編輯：周慧盈）1120301