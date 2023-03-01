CBA／震撼彈！新疆隊將退出聯盟 指控球員周琦太貪婪
CBA聯盟爆出震撼彈，新疆男籃官方發文控訴中國大陸籃協懲處不公以及球員周琦貪婪，因此將退出本賽季、並退出聯盟表達抗議。對此周琦本人也在稍晚發聲，直言對方透過媒體手段，不過是想掩蓋自己違規的事實。
記者黃建霖/綜合報導
新疆隊官方在聲明中表示，周琦為達個人目的，對球隊進行抹黑詆毀。「2021年6月，周琦就與我俱樂部的合同糾紛向CBA聯盟提出仲裁請求，後被駁回。2021年8月，周琦利用失效合同編造所謂『陰陽合同』問題並向國家稅務總局舉報。經國家稅務總局指定的稅務機關核查，我俱樂部並無違規行為，相關舉報均為不實。」
同時新疆表示，自己和周琦簽訂的合約絕對符合流程，且和與之前失效的合約除參賽主體外，內容完全一致。批評周琦想離開俱樂部，完全是被商業利益驅使，才想成為自由球員。
而周琦則拿出多項書面證據反控，新疆逼自己在手指骨折的情況下上場，並且不讓自己去挑戰NBA，還拖欠薪資。新疆則對此回應，「我俱樂部自1999年成立至今，從未拖欠任何教練員、運動員和工作人員的薪酬、獎金等各類收入。」強硬表示早已支付周琦4951萬6031元。
新疆還稱，目前中國籃壇亂象是由於姚明一人身兼籃協主席與CBA聯盟董事長等重要職務所致。