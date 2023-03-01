賈靜雯手腫一包被誤判！醫示警「別亂熱敷」：恐加重惡化
女藝人賈靜雯近日到美國旅遊，卻在今（1）日PO出手指紅腫化膿的照片，透露沒有外力受傷卻覺得有些疼痛，遵照當地醫師建議每天熱敷，反而狀況越來越嚴重，直到回台灣才得知被美國醫師誤判，讓她忍不住直呼：「醫師好重要，誤判真的會讓人擔心」。對此，開業皮膚科醫生趙昭明也呼籲，皮膚腫脹發炎卻不知病因時，不建議在家自行熱敷、冰敷，像是甲溝炎就與撞擊受傷外觀相似，民眾難以判別，貿然將濕布接觸傷口，反而會加重病情惡化。
記者鍾怡婷/綜合報導
賈靜雯在IG透露，自己一落地就馬上找醫師表弟看，「他一聽到我天天熱敷差點暈倒，說這是甲溝炎，怎麼可以熱敷，立刻把膿幫我挑開，讓我減緩了疼痛，醫生好重要，誤判真的會讓人擔心，希望快快消腫」。對此，趙昭明醫師也提醒，一般撞擊受傷、瘀血，確實是要先冰敷再熱敷，不過症狀相似的甲溝炎，治療方法卻大不相同！
趙昭明醫師近一步解釋，甲溝炎治療上應該要保持乾燥，千萬不能碰水，搭配優碘消毒及服用抗生素，若是當成撞擊導致的紅腫不適，天天熱敷的錯誤治療恐導致化膿，增加蜂窩性組織炎的風險。尤其是經常有患者將撞擊紅腫、甲溝炎紅腫搞混，熱敷後反而讓血管擴張，加重發炎現象導致傷口化膿，一般來說皮膚若是有紅腫癢的現象，應該要立刻到醫療院所，不建議自行在家熱敷、冰敷。
而甲溝炎屬於細菌感染，與季節氣候沒有太大的關聯，若是常泡水導致皮膚表層傷害、手部有傷口、亂剝指肉倒刺，都屬於甲溝炎的高風險族群。醫師也再次強調，若是皮膚傷口已經化膿，代表傷口狀況越來越嚴重，一定要找醫生幫忙清除，不要自行擠壓、刺破！