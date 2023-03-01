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JKF女郎遇停車糾紛！PO影片「公審對手」　反遭網轟爆

▲JKF女郎Doris婷婷在IG上有6.7萬人追蹤，日前她遇停車糾紛，將影片上傳引發爭議。（圖／翻攝自IG＠kkkkkate_0821）
▲JKF女郎Doris婷婷在IG上有6.7萬人追蹤，日前她遇停車糾紛，將影片上傳引發爭議。（圖／翻攝自IG＠kkkkkate_0821）

娛樂中心/綜合報導

行車糾紛時有所聞，每個人都有自己的立場，也因此容易爆發衝突，近日在IG上有6.7萬人追蹤的JKF女郎Doris婷婷在爆料公社貼文，表示和一名駕駛為了停車問題發生爭執，還將3段影片上傳到網路上公審，沒想到文章貼出後卻反被網友們逆風轟爆，引起一陣熱議。 

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JKF女郎Doris婷婷在臉書社團「爆料公社二社」中發文，只見她貼出3段影片，並表示「原來現在年輕人這麼兇，這麼邱（笑燦），只敢怎樣啦，請別人移車可以這樣大小聲，當我們是聾子一樣，請大家小心這台『頭又大』，以後遇到要記得自保」。 

▲（圖／翻攝自IG＠kkkkkate_0821）
▲婷婷和一名駕駛為了停車問題發生爭執，還將3段影片上傳到網路上公審。（圖／翻攝自IG＠kkkkkate_0821）
不過婷婷並未說明事件來龍去脈，有網友看了影片後恍然大悟解釋「人家停在合法停車格，但是擋到你們店門口，所以你們不高興，把禁止停車的紅色鐵架放在剛好車尾正後方，再把摩拖車或汽車故意停在離他車頭很近，讓他出去困難。他就不爽了，問說在停什麼，會不會停車。然後文章（意指婷婷的貼文）才會打說請人移車口氣這麼差，應該是這樣」。 

▲（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）
▲不少網友看了婷婷提供的影片後，認為是婷婷的車併排違停擋住對方車頭，且還不移車，忍不住留言反轟。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）
網友們了解事情原委後，紛紛留言反轟婷婷，「好厲害，完全沒拍自己的車還併排！叫警察要不要順便開張罰單先？」、「一直挑釁對方，那如果對方壓根沒錯，是不是又要自打嘴巴了呢，全段影片放上來在來討論好嗎？對方也說叫警察來，結果呢，你們的人卻縮？」、「公有停車格任何人都可以停啊」、「發文者併排違停擋住人家車頭，看到人家上車要走了還是不移車，怎麼看都是發文者的錯啊」。 

而婷婷事後也將該文章刪除，並在臉書上回應：「謝謝各位新聞媒體的關心及報導，此次事件目前雙方不提告，文章會關留言跟刪掉是因為警方要求（因為目前雙方已經和解和平落幕），所以我才會撤文，不是因為我本人操俗辣，我都有監視錄影畫面可以佐證，不是像你們這些鍵盤手一直帶風向，避免鍵盤手一直從中惡意傷害我或是帶風向，如果還有任何鍵盤手來我版上留言或是私訊我，我會採取法律途徑請自重。」（編輯：賴禹妡） 

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