被拱效法江蕙「放棄金曲獎」 歌后蔡健雅堅持為媽媽爭光
已擁有4座金曲歌后獎座的蔡健雅，即將於5月在台北小巨蛋舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會，她近日到Yahoo TV《佼心食堂》，對這次6度攻蛋特別有感觸。
記者侯家瑜/綜合報導
原來2021年的小巨蛋演唱會，蔡健雅經歷了如「暴風雨」般的各種考驗，好不容易咬牙堅持完成，音樂水準之高，令蔡健雅相當自豪。而演唱會名稱也有學問，蔡健雅表示，2021年的演出經過斟酌，最後以「給世界最悠長的吻」命名。之後她出了專輯《DEPART》，所以將兩者名稱結合，呈現演唱會2.0的精神，也讓名稱更加充滿行動力，有一種「我們出發」的感覺。
蔡健雅透露，5月演出的歌單會有基本經典歌曲，也會有新專輯的作品，保證比上一次更精采。受到疫情影響，蔡健雅的專輯《DEPART》推出過程同樣也是克服萬難，但她的堅持最終獲得金曲獎認可，去年一口氣奪下最佳華語女歌手獎、最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語專輯獎及年度專輯獎。黃子佼笑說蔡健雅一報名，其他歌手就會崩潰，拜託她考慮效法江蕙放棄報名金曲獎，蔡健雅妙答：「我是為我媽媽拿獎的！」當時母女倆因為疫情久別重逢，讓蔡健雅更想抱走獎座，為媽媽爭光。
事實上，蔡健雅先前醉心於烘焙，曾經烤過20包瑪德蓮藏在小巨蛋演唱會的座位下，當成驚喜小禮物送給粉絲，還曾應黃子佼邀請，自製馬卡龍給金曲獎入圍者們當點心，私下陸續學了麵包、甜點等各式西點。水瓶座的蔡健雅開始投入其他興趣，黃子佼建議她可以做一些手工編織小物，當成今年小巨蛋的驚喜禮物，蔡健雅聽了頻頻點頭，表示會考慮看看。