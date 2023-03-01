徐智慧羨慕玄彬孫藝真：和演員交往好嗎？前輩給良心建議
韓國話題狗血劇《紅氣球》由徐智慧、李成宰、洪洙賢、李尚禹、鄭侑敏主演，劇情腦洞大開，各種激情衝突場面輪番上演，讓觀眾看得目瞪口呆又大呼過癮，同時顛覆台韓觀眾價值觀。徐智慧因演出《愛的迫降》知名度大漲，當時同劇的玄彬、孫藝真即傳出交往、結婚的好消息；這次在《紅氣球》中合作的李尚禹，當初也是經由拍戲而與金素妍相識、結婚，徐智慧因此被問「是否可以藉由作品遇見緣分」時，她表示自己問過李尚禹「和演員交往好嗎？」李尚禹則回她「各有優缺點」；但徐智慧其實想結婚，卻不想像交作業般匆忙結束這件事，希望緣分可以自然到來，不想刻意去找對象，雖然很羨慕那些能一起拍戲後成為情侶並結為夫妻的人，但對自己來說遙不可及「只像是別人的故事」。
記者陳雅蘭/綜合報導
《紅氣球》第20集大結局中，洪洙賢雖然藉著邀徐智慧出遊，為兩人的20年交情畫上句點，接著提告徐智慧，並帶著公婆、大姑直闖徐家揭露徐智慧安排整家人如《寄生上流》般的行徑，打算徹底讓徐智慧「社會性死亡」。但儘管徐、洪兩人徹底決裂，卻均無法輕易放棄友誼，因而理解對方的作為並上演溫馨大和解，最終徐智慧獨自遠赴偏鄉討生活，洪洙賢則辦妥跟李尚禹的離婚後出國進修；李尚禹雖情定徐智慧但女方選擇放手，李成宰夫婦均收心回歸原本家庭，徐智慧妹妹鄭侑敏亦斬斷孽緣投身志工活動，女性角色皆獨立自主創造幸福。就在所有角色關係都一一釐清、展開幸福人生之際，劇情卻暗示李成宰的兒子似乎是妻子與徐智慧叔叔所生，在故事尾聲依然「埋伏筆」，安排再令觀眾再度驚呆。
隨著最後一集播畢，徐智慧受訪透露當初只看了劇中人物關係圖和自己的角色說明就決定接演本劇，角色說明中只寫著「以前暗戀過朋友的先生」，但未註明2人之後會發展成婚外情，所以演員們都會開玩笑說是「被暗算」，但對她來說，這是很有挑戰性的作品，甚至覺得好像從未扮演過這麼難的角色。
在第15集中，洪洙賢當眾狠狠羞辱假面閨密徐智慧與出軌老公，她透露演出該橋段時，劇本整整有6張A4紙的驚人台詞量，自己一次到位完全沒NG，「其實背台詞並不難，只是很難持續維持那種感情，我是想像著被朋友和丈夫背叛去演的」。《紅氣球》可至friDay影音收看。