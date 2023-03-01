BLACKPINK Jisoo撞臉鄧紫棋？時裝大秀「絕美造型」曝光
南韓人氣女團BLACKPINK即將於本月18、19日來台舉辦演唱會，地點則選在港都高雄，讓眾多粉絲相當期待。四位成員Jisoo、Jennie、Lisa和Rosé人氣都非常高，深受各大精品品牌喜愛，代言費相當可觀。其中成員Jisoo近日出席DIOR迪奧2023秋冬大秀，完美駕馭紫色綢緞洋裝，搭配黑色小包，氣質又大方，絕美造型曝光後，也被網友稱讚：「有種早期鄧紫棋的感覺」。
娛樂中心／綜合報導
Jisoo昨（28）日出席DIOR迪奧2023秋冬大秀，並在IG發文表示：「Purple Jisoo（紫色智秀）。」只見她頂著一頭浪漫捲髮，眼妝為較重的煙燻妝感，唇色則以玫瑰裸色水光感呈現，身穿紫色綢緞平口洋裝，搭配黑色系包包、露趾高跟鞋，氣質又大方。此外，Jisoo也PO出站在落地窗前與身後絕美建築的合影，還有在車內近距離的自拍照。
對此，粉專《Mr.布雷蕭》也在臉書發文，稱讚Jisoo昨日的造型簡單大方又好看，「應該是昨天整場數一數二好看的款式」，網友也紛紛大讚：「這個紫若皮膚不夠白皙還沒法穿，這套比上次白色小公主好看太多了」、「我好愛這種浪漫長髮時尚風格，只有亞洲人才能駕馭」、「我覺得她就是適合這種很仙氣，又簡簡單單的造型」、「她超美」、「真的仙女一枚」、「真的是迪奧小公主」，甚至還有網友說：「有種早期鄧紫棋的感覺」，推測應該是因為妝容的關係；不過也有人表示：「缺首飾」、「感覺是蠻千篇一律的」、「要是妝不要那麼重就好了...明明清純美女一個」。（編輯：郭佩蓉）