名家論壇》鈕則勳／南投決戰已非「單點」戰役

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因為對於近期選戰連敗的綠軍來說，一定得快速獲得一場勝利，才能擋住骨牌魔咒，並藉此役的勝利來作為賴清德強化主席權威與挺進2024的起手式，特別是此役是賴清德擔任主席後的第一戰，唯有勝選，賴順勢佈局或出戰2024才有利基 ; 若是持續連敗，不僅賴主席顏面無光外，某程度代表其上任主席後整治學倫與杜絕黑金的實際作為，選民仍不埋單。更甚者，南投敗選代表綠軍仍無法克服骨牌魔咒，內閣改組想重新整理戰場的操作，仍無法低消民眾對民進黨的惡感，賴清德在黨內被挑戰的可能機會更高。
至於藍軍，當然仍想藉南投勝選持續長尾效應，一鼓作氣、直奔大選，特別是朱立倫作為黨主席，如果能夠連勝的話，對政治能量仍然會有加碼可能，進而成為郭台銘、侯友宜僵持不下的第三可能人選 ; 特別是在郭台銘民調支持度因為「年輕氣盛」、「神明同意」的論述被網友椰榆，而「關公好兄弟」王金平又不被深藍所喜、無法進取中間選民這些原因所衝擊而下滑，侯友宜仍受限新北市長職務而無法增加表態參選自由度的當下，誰說朱立倫沒有機會？特別是朱還掌握是否要讓郭回黨、要不要徵召侯為新北市長解套的權力，在與郭、侯的三角關係中仍具有戰略主動性與博弈的籌碼 ; 畢竟朱立倫對於2024仍未鬆口，就算他不斷的提「無私無我」，外界對政治精算師朱立倫的盤算仍然有非常多的想像。
換個角度來說，綠軍若勝選至少可在聲勢上「止跌」，賴清德便能在黨內持續改革，仁燦內閣若能繼全民普發六千元還稅於民、各大生活圈交通月票後，持續祭出有感政策，未必不能產生分進合擊、相互拉抬的「回升」效果，總統大選或許又是一番不同局面。反觀，若藍軍敗陣，黨內勢必也起化學變化，朱立倫或許真的只能退而求其次，做個造王者，和2024失之交臂，而黨內新生代及中壯派喊的漫天響的「世代交替」或許亦可能沖垮黨中央的治理邏輯，讓茶壺內風暴檯面化，導致2024的佈局全盤皆落索。
至此，南投立委補選已然高度複雜化，畢竟賴清德與朱立倫兩位黨主席已然「梭哈」，賭上了全部的籌碼與資源，這場「零和遊戲」究竟是林明溱還是蔡培慧當選已經不是重點，而其牽動的藍綠權力消長與對2024佈局的影響才是重中之重，而也因為如此，敗陣對藍綠來說，都將是無法承受之重。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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