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《美麗的他2》結局尺度太火熱！加碼公布電影版劇情驚喜

▲《美麗的他》拍成電影，片中八木勇征（左）跟萩原利久親密環抱。（圖／采昌）
▲《美麗的他》拍成電影，片中八木勇征（左）跟萩原利久親密環抱。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

萩原利久、八木勇征主演的BL劇《美麗的他第二季》完結，兩位主角「平良」與「清居」舌吻的火熱畫面，一舉衝上Twitter日本趨勢冠軍。製作團隊乘勝追擊，加碼「甜進大銀幕」，推出接續第二季後續劇情的《美麗的他電影版》，讓主人公的愛情邁入最終階段。

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▲劇中，八木勇征（右）輕捏萩原利久（左）的臉頰。（圖／采昌）
▲劇中，八木勇征（右）輕捏萩原利久（左）的臉頰。（圖／采昌）
昨28日適逢萩原利久生日，八木勇征在IG上曬出「戀人視角」萩原的睡照，並打上笑臉祝他生日快樂，萩原看到也回應：「謝謝勇征！！！完全沒印象是什麼時候拍的。」八木則調皮再打上害羞符號回應：「那當然囉，因為你還在睡覺。」兩人一來一往的互動，讓忠實網友直呼：「可以就地結婚！」

電影版除了集結萩原利久、八木勇征、高野洸、落合扶樹、仁村紗和、和田聰宏等戲劇版原班人馬，製作團隊更曝光追加卡司，「劇團EXILE」成員前田拳太郎、團體「世界末日」成員Saori的丈夫池田大都將出演。

對於加盟演出《美麗的他電影版》登上大銀幕，前田拳太郎表示剛接到角色時，超訝異竟然是扮演人氣偶像，「演員與工作團隊的配合，以及拍攝現場的氣氛都非常好，讓我得以輕鬆演繹桐谷這個角色。希望透過電影傳達出桐谷的魅力，也請大家一定要進戲院觀賞。」池田大也表示：「我對兩位主演在戲劇版《美麗的他》的刻劃與趣味性感到印象深刻，所以很榮幸能以香田的身分參與電影版演出，也期盼觀眾能在戲院裡，體驗到這種希望一直持續下去的世界觀。」

電影版劇情描述沉默寡言、在班上沒有朋友的平良（萩原利久 飾），對班上擁有無敵美貌、人氣爆棚的「國王」清居（八木勇征 飾）一見鍾情。幾經波折，兩人終於撥雲見日成為戀人，並展開幸福的同居生活。隨著大學即將畢業，平良開始擔任知名攝影師的助理，清居也成為新銳演員開始受到矚目，然而不想成為清居演藝之路絆腳石的平良，卻開始逐漸跟他保持距離。將清居視為「神」一般尊貴存在的平良，和只想跟平良成為「普通戀人」的清居，因為無法填補不同想法所產生的隔閡，彼此的鴻溝也逐漸加深。

戲劇版《美麗的他第二季》可至friDay影音、MyVideo、GagaOOLala、中華電信MOD、HamiVideo收看。《美麗的他電影版》4月7日在台上映。

▲《美麗的他》第二季第一集即上演躺床抱睡戲碼。（圖／采昌、GagaOOLala）
▲《美麗的他》第二季劇情尺度大。（圖／采昌、GagaOOLala）

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