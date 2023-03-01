《美麗的他2》結局尺度太火熱！加碼公布電影版劇情驚喜

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電影版除了集結萩原利久、八木勇征、高野洸、落合扶樹、仁村紗和、和田聰宏等戲劇版原班人馬，製作團隊更曝光追加卡司，「劇團EXILE」成員前田拳太郎、團體「世界末日」成員Saori的丈夫池田大都將出演。
對於加盟演出《美麗的他電影版》登上大銀幕，前田拳太郎表示剛接到角色時，超訝異竟然是扮演人氣偶像，「演員與工作團隊的配合，以及拍攝現場的氣氛都非常好，讓我得以輕鬆演繹桐谷這個角色。希望透過電影傳達出桐谷的魅力，也請大家一定要進戲院觀賞。」池田大也表示：「我對兩位主演在戲劇版《美麗的他》的刻劃與趣味性感到印象深刻，所以很榮幸能以香田的身分參與電影版演出，也期盼觀眾能在戲院裡，體驗到這種希望一直持續下去的世界觀。」
電影版劇情描述沉默寡言、在班上沒有朋友的平良（萩原利久 飾），對班上擁有無敵美貌、人氣爆棚的「國王」清居（八木勇征 飾）一見鍾情。幾經波折，兩人終於撥雲見日成為戀人，並展開幸福的同居生活。隨著大學即將畢業，平良開始擔任知名攝影師的助理，清居也成為新銳演員開始受到矚目，然而不想成為清居演藝之路絆腳石的平良，卻開始逐漸跟他保持距離。將清居視為「神」一般尊貴存在的平良，和只想跟平良成為「普通戀人」的清居，因為無法填補不同想法所產生的隔閡，彼此的鴻溝也逐漸加深。
戲劇版《美麗的他第二季》可至friDay影音、MyVideo、GagaOOLala、中華電信MOD、HamiVideo收看。《美麗的他電影版》4月7日在台上映。