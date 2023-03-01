名家論壇》吳崑玉／等待果陀，等不等果凍？

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到了總統大位這種黨主席自己有興趣，黨主席親信們夢想著一人得道，雞犬升天的好位子，那思考的事情可就更多了。黨員票？全民調？排不排綠？連時間都要算進去，務必為黨主席的參選打造必勝條件，最好是連選都不必選，讓總統候選人這個大獎，瓜熟蒂落，自然掉到手中。問題是，常常人算不如天算，要不好果園只摘到酸葡萄，要不就爛年捧個爛芒果。國民黨黨主席這個職位，從來不是一個純粹的「政黨中選會主委」，他自己就是先天的競爭者。
朱主席現在面臨的就是這種困境，自己既是球員也是裁判，讓自己提前退休去當裁判團主席，心裡有萬般不捨。但若不這麼抽刀斷水，也無法讓人相信自己的決斷是公正的。而自己偏又是幾個可能總統候選人中最弱的，下場參戰的勝率恐怕低於30%，不下場不甘心，硬下場又可能弄破碗，真是難啊！
其實，朱主席大可宣示，這一任黨主席的工作重點，是徹底揚棄威權時代遺留下來那種凡事都想控制在手裡的政治習慣，國民黨要轉型成為民主政黨，所有人都必須提前接受民主洗禮，公平競爭，撤除保護。郭董可以回來參加初選，不爽的人必須證明自己比他強，比他行，否則讓他流落在外，自行參選，最後還是打不過他。因為在黨內被層層保護才能坐上轎子的候選人，一如被母后親王刻意選出的三歲小皇帝，通常不具有大選競爭力，只爽了權臣與外戚們，保護了他們的權力。這種宮廷劇演得愈多愈久，選民與支持者們愈沒有耐心看下去。最後滿腔熱血，通通放掉去煮毛血旺。推出了各方勢力都能接受的人選，卻再也激不起選民熱情，還是會輸掉大選。
國民黨的老毛病，在1126大勝後這幾個月，一點一滴的又冒出頭來。國民黨的支持者們習慣於英雄崇拜，看到馬英九、韓國瑜可能會贏，全都衝出來了，大概不會贏，就連電話都懶得打，造勢晚會都不想參加了。沒有適當人選?那就「等」!像「等待果陀」一樣的等，等什麼他也不很清楚，叫他走人他也不走，換個方法去找他也不找，因為他根本不知道自己要什麼?就知繼續等。
結果，一群不爽猴爺的在等果凍(郭董)，果凍又在等朱朱提案來見，朱朱又在等天降奇蹟，所有人都在等那個救世主橫空出世，卻沒有人採取積極行動展開部署。活活三個月過去，大大小小大眼瞪小眼，啥事都沒做，純粹的都在等，等到黃花菜都涼了，還在等。
回頭想想，如果黨中央在三十年前，便有一套公平公開，大家都信服的初選機制，即使有缺失，也可在不傷筋骨下不斷修正，今天也就不會出現這種所有人都在等黨中央一句話的情況。黨中央也不會壓力山大，如此擔憂「一言興邦，一言喪邦」。像個一心想打自摸門清一摸三，清一色一條龍，又連一拉一的莊家，深怕一不小心放砲讓人家爛牌平胡，於是猶豫再三，每張牌都打得像論文口試，結果還不一定成功。
想脫出現今頭痛困境，朱主席要嘛放棄自己，放手建立制度，讓民主機制決定一切，黨中央從此縮減為選委會，不要再成天動那些小小歪腦筋，搞那些宮廷手段，一切交給市場規則處理。要嘛直接一錘定音，展現霸氣，我就提名XXX，誰廢話我砍誰?不管怎麼做，都比現在這種等不到果陀，連果凍都等不到的窘境好。在危機與困境中，沒有完美的決策，需要的是領導者的決斷，而且有決斷通常都比猶豫不決好。
神話一如泡沫，泡沫總是會破，只是你不知道什麼時候破?救世主有他自己的天命，想出現的時候自然會出現，俗世人們再怎麼等?怎麼祈禱?都沒有用。而且無盡等待通常只會等來神棍，卻永遠等不到救贖。
朱主席在等什麼?說實話，我也不知道。我只知道，身邊那些藍營餐友，已經從東問西問誰會代表國民黨選總統?消風到純粹風花雪月聊桃乃木香奈。再等下去，應該更多人會轉台去看美谷朱里，沒人想聽朱立倫講什麼了！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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