林萱瑜、吳婉君海邊「比基尼失蹤」！4女神排開辣翻全場
女星林萱瑜近日被男友Junior求婚成功，兩人戀情終於修成正果，即將步入婚姻殿堂，而此趟帛琉求婚之旅中，還有好友吳婉君、林萱瑜親妹妹、黃玉榮老婆等人同行，4位女神出國不忘在臉書曬出比基尼辣照，甚至背對鏡頭脫下比基尼高舉在手上，大方送給粉絲們福利，讓網友們一看立馬噴鼻血嗨喊：「整個精神都來了！」
娛樂中心/綜合報導
吳婉君今（1）日在臉書發文，開心表示：「Good Morning～～給大家開工上班提提神！振奮精神，Have a nice day我們是漂亮寶貝，好險有一支嫂嫂的提議，才能在這美麗的無人島留下這麼可愛又漂亮的照片！然後害羞的林家姐妹就在半推半就之下，被我們拖著一起脫了。」
而畫面中可見，吳婉君及黃玉榮老婆蔡一支、林萱瑜親妹妹林欣及林萱瑜站在海邊，穿著比基尼一字排開，4人先是對著鏡頭燦笑擺出姿勢，接著竟轉過身將比基尼脫下，高舉在手上，露出光滑背部及纖細蠻腰，看起來十分火辣性感，魔鬼身材一覽無遺。
美照一貼出，立即吸住粉絲們的目光，紛紛留言大讚，「整個精神都來了」、「太美太辣了啦」、「一大早看到美麗的景色還有大海、4大美女，今天上班心情美麗一整天」、「畫面太美好了吧」、「哇！都不想上班了，等轉身」、「在潛水的阿伯看光光了」、「美到不要不要」、「身材都比好的」、「比中華隊贏球還令人振奮」。（編輯：賴禹妡）