閃靈Doris披性感戰袍！他見白恐受難者找真相 痛心寫歌
睽違五年沒有新作的金曲樂團閃靈，日前宣布參戰2023年大港開唱，歌迷反應熱烈、更帶動了大港門票秒殺。除了將登台演出，閃靈也於2月28日無預警地推出全新單曲〈護國山〉MV，而該曲的靈感來自受到白色恐怖受難者高一生的60封在獄中的家書。而發出的宣傳照中，Doris穿著火辣戰袍，性感指數爆表。
記者吳雨婕/綜合報導
主唱Freddy表示，這幾年雖然忙於國會工作，但有情緒要抒發時，還是會爆發許多旋律靈感，只是一直無法靜下來整理編寫，「覺得很煩悶焦躁，想做的事情跟理想還好多，但是人生已經不夠用了！再不趕快前進，天上的前輩會怎麼看待我們？」
在這樣的心情下，Freddy某次因緣際會下認識了鄒族的白色恐怖受難者高一生的次子高英傑老師、以及一家人，聆聽高英傑尋找父親真相的過程，並閱讀了高一生60幾封的獄中家書，高一生跟妻子、兒女之間的濃郁情感，讓我回歸到最單純人生動力。我們只要始終沒有放棄，始終守護著所愛的人與土地，盡己所能地前進，這樣就對了。」此外，閃靈樂團發出單曲宣傳照，只見閃靈團長Doris穿著性感戰袍，腰間只剩細帶支撐，露出美胸、開高衩的裙擺露出細長美腿，性感又有氣勢。