康茵茵道出「未婚輕熟女」心境　把梁赫群當歐爸談戀愛

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這次企畫是音樂製作人偉凡的創意，不僅音樂新穎、多元且非常有想法，他與團隊討論要找一位有知名度、流量的藝人合作對唱，於是康茵茵向他提出梁赫群的「恐瘤」，他就整個靈光乍現。起初梁赫群有點畏懼唱歌，但在康茵茵極力說服下，終於答應。
《我的歐巴在哪唷》充滿韓風味道，特意營造浪漫曲風，並且在歌詞上面故意以韓式唱腔方式演譯歌曲，讓人一聽以為是韓語，其實是道地的中文、台語、英文和韓語諧音。MV整個脈絡描述康茵茵用甜美歌聲，表達未婚輕熟女的心聲，最後「台灣孔劉」梁赫群出現，唱出歐巴的回應，而康茵茵就勉為其難地接受。
康茵茵透露錄音當天有其他拍攝工作，沒有去到現場，但隨時跟製作人保持聯繫，「一問之下發現小梁哥表現相當專業，而且比預期提早一個小時收工，製作人偉凡說『恐瘤』相當享受錄音，隔日換我去錄音，聽到小梁哥的成品我覺得驚為天人，完全是我們想像中聲音表情，實在是太有戲劇效果，非常生動。」另外，康茵茵也分享該曲會在5月的新戲《慾望七人行》中當插曲，「第一次有這個經驗，我很期待，但應該看我跟男演員演粉紅泡泡的戲，還要聽我自己的歌，好害羞。」
梁赫群則說：「找我合唱我非常開心，茵茵剛出道的時候我們就認識，還一起去校園演唱過。我覺得我很適合演唱及演出這角色，我就是歐巴的代表，之前也做過唱片，所以唱起來駕輕就熟，然後錄音老師的指點、同時也滿意我的唱功，很期待聽到成品。」