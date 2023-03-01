帶狗搭公車遭疑「有被允許嗎」超怒！結局展開讓飼主笑噴
美國波特蘭一名女子某天帶著愛犬「Lulabelle」搭乘公車，狗狗全程乖巧無聲，平靜地趴在人類大腿上休憩，這時旁邊的一位男乘客在持續盯著她們將近30秒鐘後問出「經典的1句話」，令女子相當無奈，斷定自己遇到了「正義魔人」，不料結局卻與她想像的完全不同！
編輯中心/綜合報導
推主於2017年發布貼文，分享自己在與愛犬Lulabelle在公車上的奇遇。該名男子在盯著一人一狗將近30秒後，突然開口發問：「你的狗有被允許上公車嗎？」，女子聽到後有些不以為然，心裡想著自己接下來肯定會被這位男子「教訓一頓」，豈料對方下一秒卻像變魔術般，不知從哪裡掏出一隻吉娃娃，開心地秀給女子看，原來該乘客並非來興師問罪，而是想與愛狗人士一起交流。
這有趣的小誤會在網上引得不少關注，眾人回覆「太可愛了！我需要多一點這種故事」、「口袋吉娃娃？我瘋了」、「這男的把吉娃娃裝在口袋裡，是不是想要在遇到壞人時掏出來恐嚇對方」、「『……然後他不知從哪兒掏出一隻吉娃娃』聽起來很像一個奇妙的黃色笑話」。
此外，台灣帶寵物上公車時須遵守相關規定，依台北市公共運輸處所述，乘客攜帶小動物應裝於寵物箱或小容器內，且包裝完固，無糞便、液體露出之虞，每位乘客以攜帶1件為限，雖不同縣市的規定略有不同，但都同樣要求須裝在寵物箱、袋或籠內。（編輯：李惠婷）