駁市場利空傳言、維持財測說法　台積電股價黑翻紅

華爾街有分析師警告，市場晶片需求疲弱，再加上庫存過剩的壓力，2023年晶片產業獲利預期可能至少下滑10%，使費城半導體近日慘綠，台積電ADR也連跌3天。而今（1）日台積電開低，早盤一度跌6元，來到504元，跌幅1%，但隨後盤中拉抬翻紅，終場漲11元，收在522元，漲幅2%以上。
記者許家禎／台北報導
近日巴隆周刊（Barron's）報導指出，有花旗分析師在最新報告中表示，2023年晶片產業獲利預期可能至少下滑10%，從英特爾、超微（AMD）在財報中點出前景疲弱可看出端倪。該分析師表示儘管車用晶片需求穩定，但占半導體終端需求高達70%的PC、智慧手機、數據中心和消費電子市場仍持續低迷，高通甚至預測，庫存問題將持續到6月。
這使得美股跌多，台積電ADR更是連跌3天，跌到87.07美元，且同一時間市場傳出台積電首季財測將下修，造成台積電今日股價開低，早盤一度跌6元，來到504元，跌幅1%，也衝擊台股大盤跌逾百點，來到15387點。
不過，台積電否認市場傳聞，對外表示今年第一季財測與資本支出皆維持不變，台積電股價也隨之翻紅，上午9點半過後台積電跌幅收斂並翻紅，終場來到今日最高點522元，漲11元，漲幅2.15%，聯電也翻紅，漲2.7%，世界先進與力積電股價則分別收漲0.9%與1.3%，大盤終場也漲逾90點，收在15598點。