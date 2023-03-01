高鐵清明加開256班車！3日凌晨開放購票

台灣高鐵公司為服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊需求，自3月31日至4月6日清明假期疏運期間，規劃加開256班次列車，總計7天提供1,251班次的旅運服務。各車次列車將自3日凌晨零時起開放購票，敬請旅客多加利用T Express行動購票App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票。
記者黃仁杰／台北報導
同時，為服務提前返鄉掃墓的旅客，台灣高鐵公司規劃於17日、18日增開3班次南下列車，19日增開1班次北上列車；另為配合25日調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，以服務通勤需求。上述增開之7班次列車均將併同清明假期疏運自3日開放購票，歡迎旅客多加利用。
台灣高鐵公司表示，疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。
因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布之最新指引，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。敬請旅客配合相關防疫規定，以維護自身及他人之健康安全。