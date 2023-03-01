宥勝陷AI嚴重焦慮！半息影1年「周休5天」 甘當家庭主夫
40歲宥勝無預警宣布今（1）日起回歸「家庭主夫」一職，一年內周休5天，專心陪7歲女兒蕾蕾、5歲兒子剴剴長大，演藝事業保留廣告拍攝，出席活動2種，他透露：「真正的原因，是因為我年初發現了ChatGPT，以致於我整個人陷入強烈的焦慮之中，因為我很清楚，以我現在淺薄的知識與經驗，完全不知道該為孩子的未來做什麼準備。」
記者羅凌筠/綜合報導
ChatGPT是一款AI聊天機器人，2022年11月上線，因為功能強大又便宜，讓美國公司紛紛開始裁員，直接以AI取代人力，宥勝說：「當語言、才藝、各類知識技巧，在10年內都可能被AI凌駕的狀況下，我現在究竟該帶孩子如何運用時間，才能協助他們在未來得到最大的幸福？」
他和老婆商量過後，老婆說：「其實你一直在帶領我們家的方向，因為你總是看得比較遠，但不管能看多遠，你必須先瞭解你的孩子。」加上宥勝在寒假時被老師告知，女兒其實作業已經落後班上很多、兒子自理能力目前是全班最後，宥勝和經紀人協調之後，決定在未來一年中一周只保留2天的外出工作。
宥勝接手家庭主夫的第一步，就是送老婆出國旅遊放長假，「3月廣告拍攝結束後，我就會正式接手家庭主夫，而交接地點會在桃園國際機場，因為屆時慈惠會直接出國，讓我們彼此都有一個被迫成長的機會。」