國立大學名額增、自然組考生獲利　專家曝填志願6大趨勢

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魏佳卉表示，另外還有重考生增加、技高考生跨考多數選考國、英、社及數B居多，今年自然組加考社會科的人數也增加，各種內外因素都會增加社會組考生選擇志願的難度。
魏佳卉綜觀今年大學選填志願分析有6大趨勢，「台成清交招生人數持續成長」，配合國家政策，增加資通訊、半導體、機械等相關科系招生名額，在少子化情況之下，今年仍有27所國立大學、8所私立大學逆勢增加招生名額，其中招生名額增加最多的前5名，依序為逢甲、成大、聯合、清大及台大，因為相關科系多，配合政策增加招生名額。
「國立大學增額工程學群和資訊學群最多」，政策鼓勵熱門產業外加名額，不限公私立大學配合政策增加相關科系招生名額。魏佳卉說，少子化緣故，私立大學對於增加招生名額顯得保守，國立大學則不分區域配合政策招好招滿，今年公立大學增加1013招生名額，除了政大、台北大學等配合校內資源，微幅增加少數社會組科系招生名額，還有暨南大學增設護理系之外，95%以上的國立大學招生增額都是電機、資工、機械、材料等工程學群和資訊學群科系。
「智慧醫療和衛護人才需求增加」，輔大醫學資訊與創新應用學士學位學程、義守精準醫學暨健康科技學士學位學程、亞大生物資訊與醫學工程學系、長庚生物醫學工程學系、中山醫學大學醫學資訊學系都是反應未來智慧醫療產業的人才需求，在今年逆勢增加招生名額。
魏佳卉指出，醫療產業人才需求，除了研發型的智慧醫療人才之外，第一線醫療照護人才需求增加，除了馬偕視光系及暨南護理等新設國家證照科系外，另外亞洲大學因應亞大醫院拓展，今年包括職能治療學系、聽力暨語言治療學系、醫學檢驗暨生物技術學系等三大國考科系增加名額。
魏佳卉表示，以商管學院招生名額整體來說，不增反減，去年招生情況不佳的大學，都同步減少各學系招生，不過減少的招生名額，今年挪移到與數位金融相關科系，例如新設科系有長庚數位金融科技學系、實踐東南亞智慧商務學士學位學程，增加名額的則有銘傳金融科技應用學士學位學程、屏大大數據商務應用學士學位學程等等。
魏佳卉認為，將來運動產業相關人才有極大需求，今年新設科系包括文化體育運動健康學院不分系學士班、中信金融管理學院運動產業管理學士學位學程、佛光管理學院運動與健康促進管理學士學位學程，都是因應新產業人才需求而來；傳統的輔大體育、東華體育與運動科學系、文化體育也在今年增加招生名額，這也是今年選填志願可以關注的新趨勢。
對自然組考生而言，今年選填志願可以享受招生增額的紅利，但對社會組考生來說，今年可以選擇的志願卻大幅減少。
魏佳卉分析，社會普遍認知文科生出路不好，在少子化推波助瀾下，教育學群、文史哲學群、外語學群，成了今年減招最多的學群，包括外文系、中文系及教育相關科系的名額，都大幅移動到學生選填志願較多的廣電系、大傳系。
其中，世新廣電今年增加180人，傳播學院所有科系都擴招、淡江大傳也增收60人，比較值得注意的是大傳科系著重的是實作，招生人數突然擴張，師資和設備是否能同步跟進，值得觀察。