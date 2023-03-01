搶便宜機票！澎湖花火節「加碼試放場」 200台無人機秀
澎湖2023年國際花火節以迪士尼百年慶典為主題，超夯角色融合煙火點亮夜空，4月20日至6月29日每周一、四晚間21時於觀音亭園區施放，週四煙火施放的早班機票幾乎完售！好消息是，澎湖縣政府今年首度規劃「花火節試放場」，訂於4月13日（四）晚間20時舉辦，除了有煙火10分鐘外，也會有200台無人機升空展演，而《NOWnews》記者實測訂購機票，不僅早班機票還有多時段可供挑選，下午時段航班價格優惠只要1787元，回程選擇4月16星期日，晚班航班最低1787元，來回不用3600元相當划算。
記者鍾怡婷/綜合報導
2023澎湖花火節首度辦理試放場次，於4月13日晚間20時在觀音亭園區施放10分鐘煙火，並搭配200台無人機試演出，期望藉此分流人群，讓提早來澎湖的民眾也能欣賞美麗的虹橋花火。至於花火節活動正式登場為，4月20日至6月29日每周一、四晚間21時，於觀音亭園區施放煙火10分鐘，平日時間搭配700台無人機展演，開閉幕場加碼以900台無人機演出。
今（1）日記者實際查詢機票價格，花火節正式開始後的星期四早班機票已完售，若無加開班機，就得選擇提早幾天出發。而4月13日試放場次早班機票則還有許多時段可供挑選，價格最低2359元起；選擇過12點後的航班，下飛機後吃先安排晚餐行程，也不會錯過煙火秀演出，優惠票價最低僅1787元起，回程晚班選擇20:00後，優惠票價1787元，來回機票不用3600元就能去澎湖看海上煙火！
同時，澎湖縣政府也公布，2023花火節離島場次，日期為5月12日（星期五）吉貝場、5月24日（星期三）七美場及6月10日（星期六）望安場。離島場次將以結合地方特色為主題，並考量地形限制規劃合適的煙火施放效果及無人機展演內容，每場次預計規劃舞台演出並於晚間20時施放10分鐘煙火，打造離島元素的特色場次，期盼將遊客人潮及觀光效益注入離島。