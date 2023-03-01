NBA／不認同貶低大鳥伯德的言論　湖人傳奇痛罵Redick

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「Stephen Curry在一場季後賽中，無球時被Marcus Smart又拉又拽的，他們總是緊貼著他。然後，防守Larry Bird的球員沒有出現在他的5英尺範圍內，結果你說後者比前者的身體素質更好？」Redick當時這樣激問對方，稱Curry在三分投射的質和量上都比Bird更高，「我不是說Bird不是有史以來最偉大的射手之一，而是他不是有史以來最偉大的三分射手之一。」
不過湖人傳奇球星、1屆DPOY、8次防守陣容得主Michael Cooper對此說法相當不滿，就像是Redick褻瀆了一項神聖的事物一樣。他稱後者只是一名籃球浪人，「他(Redick)曾為6支不同的球隊效力，所有的主要榮譽都來自大學，他在NBA打了15年，從這支球隊到另一支球隊，因為他只會投籃，他並不是一個偉大的射手。 只是窮人版的Danny Ainge。」
Cooper稱在如今的NBA，防守者不能觸碰進攻者，這給了射手很大的優勢，「任何時候你在三分外線接觸到一名射手，或者是在他們落地時接近他們，都會被吹犯規。」他還激動地說，「你不能通過看比賽影片來評論以前的球賽，你必須詢問經歷過那個時代的球員的意見，我就是。Larry Bird是比賽中最好的三分射手之一。百分之百是。」
Cooper顯然對Redick十分不滿，之後又說對方無法在80年代的籃球比賽中立足，「我向JJ Redick保證，如果是在80年代打球，我會把你鎖死。你不會有投籃機會。」