新竹棒球場4千萬排水預算被刪光？高虹安這麼回應

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高虹安今早召開新竹市立棒球場重大缺失暨改善計畫記者會，說明球場後續改善方案，提及去年去年12月以來進行的4次土壤檢測，由MLB場務專家Murray Cook以及悍創、市府與龍來公司、新竹市棒球場工程體檢會等單位陸續進行土壤體檢，發現土壤黏土含量高，積水遲遲無法退散。
至於排水問題，高虹安依序指出，去年5月4日台灣體育運動大學曾進行檢測，二壘紅土區、左外野草皮區、中間也草皮區排水就未符合規定；同年12月1日台灣體大進行第二次三十分鐘灑水檢測，發現區域仍有部分積水問題；同年12月14日由MLB場務專家Murray Cook/悍創運動行銷公司進行第三次檢測，發現草皮區、紅土區積水，所以才有後來的土壤檢測；2月22日由新竹市立棒球場工程體檢會現勘，在未下雨日體檢排水情況，發現右外野和左外野區積水。
高虹安表示，上月市府內部召開品管會議，統包商就有坦承，在草皮鋪設時，現場有管理疏失，未妥適掌控黏土含量比例，導致排水不良，高虹安指出，但前市府管理期間，卻信誓旦旦對外表示新竹棒球場缺失已優化改善完成，並下置入性廣告，動用都更基金大內宣，宣傳棒球場優化已完成，包含紅土與草皮的部分，因而遭到審計部發文要求調查。
關於周刊報導排水工程預算遭到刪除的部分，高虹安稱，今早將相關預算書調出來，可看到107年的計畫書裡確實包含排水工程等三項內容，而在統包商契約書的價目表上，也有球場排水集配工程等內容和數字。但在估驗計價明細總表，確實沒找到排水集配相關說明。究竟是廠商做了排水卻漏列，還是根本預算被刪除挪用，還要調查釐清。
高虹安提到，經市府初步調查，行政疏失人員有10多人，將會配合檢調與審計、監察等相關單位，盡速完成調查並咎責。