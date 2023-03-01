林鶴明離開民進黨中央　加入三立「創造智能」團隊

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創造智能執行長林慧珍表示，「『創造智能』持續吸納外部各領域優秀人才，看準林鶴明過去在策略規劃、組織管理與研究領域的特長，期待他的加入能擴大創造智能的影響力與服務廣度。」林鶴明在政府部門與政黨服務超過十年，對於台灣政治、社會、經濟發展都有精準洞察，在政治領域的資歷完整，並且展現卓越的領導能力和優秀的人際關係。
日前林在交接完民進黨的職務後，亦有許多政治與產業界的工作機會與其接觸，林鶴明表示，「自己對於人工智慧技術一直有著濃厚的興趣，並認為人工智慧技術將會是未來的發展方向，而創造智能更是在AI領域擁有技術實力和優秀團隊的公司。」未來林鶴明將以行銷長身分，帶領行銷團隊為企業客戶實現數位轉型與商業增長的目標。
林鶴明表示，轉換工作跑道，加入「創造智能」團隊是一個新的挑戰，但面對新科技的快速演進，新時代的來臨，我們很顯然的需要更有專業、能力的團隊來協助產業界面對新的挑戰。
林鶴明指出，無論是過去或未來，科技會持續進步，也會改變人們的生活型態，也會創造新的商機。過去人們要回家打開電腦才能上網，但行動科技普及後，從早上還在賴床到通勤到在洗手間，人們無時不刻都在上網。AI也是一樣，現在人們可能覺得打開ChatGPT就是跟AI在聊天，但是AI應用早就不僅僅於此，甚至在許多層面都已介入我們的生活。面對新的科技演進，「創造智能」可以協助企業了解如何應用AI，加強品牌行銷，活化使用者忠誠度，進而打開更大的市場。