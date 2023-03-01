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凱特王妃愛包登台！「Grace Han×王陳靜文」展覽5大亮點

▲受凱特王妃愛用而一戰成名的「Grace Han黑色小牛皮情書包Love Letter」，出自王文洋獨生女王思涵之手，回台舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士」藝術聯展，《NOWnews今日新聞》帶大家直擊5大必看亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲受凱特王妃愛用而一戰成名的「Grace Han黑色小牛皮情書包Love Letter」，出自王文洋獨生女王思涵之手，回台舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士」藝術聯展，《NOWnews今日新聞》帶大家直擊5大必看亮點。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）的好衣Q深受全球追捧，一款「Grace Han黑色小牛皮情書包Love Letter」隨她亮相4次之多，旋即聲名大噪。但你可知道，該牌正是出自王文洋獨生女王思涵之手，受母親畫作啟蒙藝術興趣的創辦人兼首席設計師Grace，今（1）日帶著能量豐沛的三大經典作品、獨家開模五金釦環等細節、還有最新的馬鞍包與托特包，搭配母親王陳靜文的畫作回台舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士」藝術聯展，《NOWnews今日新聞》帶大家直擊5大必看亮點。

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凱特王妃御用！特設「合影打卡區」

2019年於英國倫敦的旗艦店一開幕，馬上吸引白金漢宮的造型師索取目錄，凱特王妃便因此愛上了「黑色小牛皮情書包Love Letter」，更隨所到之處必成焦點的凱特王妃公開亮相4次之多，因全球媒體捕捉而使Grace Han聲名大噪，令時尚迷爭相熱搜與收藏。不只可以近距離欣賞Love Letter包款獨特的信封封口設計，還能試拿在派報打卡區前與凱特王妃的美照合影。

三大經典包包揭秘！20公分包蓋竟需120公分皮革製作

Grace Han早期也熱愛以珍珠、羽毛製作包款；從母親畫作層層堆疊的色彩獲得啟發，在設計製作中找到皮革歸屬感。Ballet Lesson包款上開展的線條，像是芭蕾舞者的百褶裙襬，也如早晨的地平線透射的陽光。Ballet Lesson經典綿羊百褶包，成品雖然才20公分大，光是包蓋竟然就需要120公分皮革才能製作。

王思涵不只大方展出詳盡的設計稿，從縫線、到五金釦環都近在眼前，還拆解三大經典包包的每一個細節，甚至還挖開Butterfly包款，讓人清楚看得到包蓋內以多層內襯營造蓬度的做工。據悉，Grace Han一旦發現皮革有凹痕即不採用，足見對設計的重視程度。

▲你可知道英國凱特王妃（Kate Middleton）手中這款「黑色小牛皮情書包Love Letter」，竟然來自台灣，而且出自王文洋獨生女王思涵之手？隨著凱特王妃愛用而聲名大噪。（圖／Grace Han提供）
▲英國凱特王妃（Kate Middleton）手中這款「黑色小牛皮情書包Love Letter」，竟然來自台灣，出自王文洋獨生女王思涵之手。（圖／Grace Han提供）
▲「愛、雋永與傳承 GRACE HAN X 王陳靜文女士」藝術聯展一隅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「愛、雋永與傳承 GRACE HAN X 王陳靜文女士」藝術聯展一隅。（圖／記者蕭涵云攝）
近覽喜馬拉雅Love Letter大手提包

Grace Han 2022年巔峰之作「喜馬拉雅 Love Letter大手提包」，延伸自情書系列的珍稀皮革包款，選用霧面皮革的特殊染色皮面，由資深工匠師糅合珍稀皮革，搭配訂製白金色五金配件與嚴選包身塗邊顏色，與喜馬拉雅經典雪白至岩灰自然漸變的皮面相映。

皮革交疊處採平削、斜削工藝，處理同時在皮革切面處以手工塗裝三至五層邊油，每一次塗邊完全靜置至全乾，以砂紙打磨後才能塗裝下一層，維持整體厚度一致，並達成光滑飽滿的細緻度，在保留支撐力度的同時，減輕重疊的厚重感，最終再以裁刀精裁，可見工藝極致。

震撼胚包牆！傾訴母女連心

穿過王陳靜文女士的畫作布幕，映入眼簾的是震撼胚胎牆，各式包包前身的胚包擺滿一整面牆，並以母親的畫作映襯Grace Han包包，象徵媽媽支持著Grace，也傾訴王思涵對母親的思念。

獨家五金配件細節與皮革

為了包款使用的協調性，Grace Han的每一只包款都有獨立的五金配件，而且從釦環、鎖鍊到鎖頭等各個部件，無一不是獨家開版製作，選用銅或不鏽鋼材質，採防鏽技術等製作，在這可一字排看欣賞三大經典包款，及最新馬鞍包、托特包的配件細節；更有Grace Han標誌性岩灰色調的皮革展示。

「愛、雋永與傳承 Grace Han x王陳靜文女士」藝術聯展資訊
展覽期間：2023/3/2～3/5 13:00-17:00
展覽地點：北師美術館 台北市大安區和平東路二段134號
預約資訊：即日起至2023/3/4止，每日10:00-18:00，採預約報名。考量參觀品質，展覽每日開放參觀名額有限。
預約專線：0931-053-010

▲因受到凱特王妃愛用而一夕成名，王思涵回台舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士藝術聯展」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲因受到凱特王妃愛用而一夕成名，王思涵回台舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士藝術聯展」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲傾訴母女連心的Grace Han胚包牆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲傾訴母女連心的Grace Han胚包牆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲受凱特王妃愛用而一戰成名的「Grace Han黑色小牛皮情書包Love Letter」，出自王文洋獨生女王思涵之手，回台舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han x王陳靜文女士藝術聯展」，《NOWnews今日新聞》帶大家直擊5大必看亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Grace Han 2022年巔峰之作「喜馬拉雅 Love Letter大手提包」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王思涵親自揭秘Grace Han製作工藝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王思涵親自揭秘Grace Han製作工藝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Grace Han每只包款都有獨立專屬的五金配件。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Grace Han每只包款都有獨立專屬的五金配件。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Grace Han標誌性帶有溫馨感的岩灰色調。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Grace Han標誌性帶有溫馨感的岩灰色調皮革。（圖／記者蕭涵云攝）
▲20公分的Ballet Lesson經典綿羊百褶包，光是包蓋就需要120公分皮革製作。（圖／記者蕭涵云攝）
▲20公分的Ballet Lesson經典綿羊百褶包，光是包蓋就需要120公分皮革製作。（圖／記者蕭涵云攝）

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