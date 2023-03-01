鍾沛君提案停辦228追思 蔡詩萍：重要活動不會停辦
台北市長蔣萬安昨天舉行任內首場228紀念活動，遭陳抗者痛批應下跪道歉，在一片抗議聲中，以市長身份為228事件道歉。國民黨台北市議員鍾沛君今（1日）提案建請北市府檢討228紀念本質，明年起改以議題講座、學術研討形式辦理紀念活動，「停辦僅徒具形式，淪為政治提款鬧劇之追思會」，預計4月議會開議後處理。不過，台北市文化局長蔡詩萍表示，228紀念活動行之有年，是台北市、甚至全台灣非常重要的活動，站在文化局角度不會停辦。
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鍾沛君今提案建議北市明年起停辦官方228追思會，她認為，該事件距今已超過70年，諸多當年無法明說，僅留隱晦傷痛之人事時地物，迄今雖已三次政黨輪替，真相仍未明朗。由於相關當事人多已逝去或即將逝去，諸多事實僅餘片面口頭回憶，相關歷史檔案與背景事實均需對照查證，否則終將成為無是無非，僅留仇恨消費之政治解讀和虛假記憶，甚至淪為後人編造攻訐之用，史實無法澄澈，真相不明追思，傷痕永難平復，和平總遭踐踏。
鍾沛君指出，台北市為當年諸多事件之所在，建請市政府檢討事件本質，請文化局、教育局等相關局處研擬，改以議題講座、學術研討、檔案公開等形式，逐年逐案探討228相關史實並盤點得失，永不相忘。
鍾沛君也說，每年舉辦之追思活動，近年已淪極端意識形態人士政治消費、展演叫囂、追逼表態之場域，已失撫平傷口之目的，更無和平紀念之意義，建請停辦。
新聞來源為Newtalk新聞
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