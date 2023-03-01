近30年未隨軍公教調整　綠委籲提高警勤加給

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莊瑞雄表示，警察的勤務包羅萬象，更要執行取締賭博、肅槍、掃毒、打黑等重要專案，背負著穩定國家社會的重要職責，期望政府能夠適時平衡警員弟兄們的對等待遇，讓警察在盡力執行勤務時，也能夠得到更相對應的俸給，在士氣絕對是具有相當的鼓舞效果。
王美惠說，有關調整警員福利，近日為落實大法官釋字785號中「加班合理補償」，各地方政府將警消的加班費上限，由原來1萬7000元調高到1萬9000元，但加班費有時數上限的規定，基層警員時薪基數不高，而資深警員較少值夜勤，因此僅有少數警員的加班費，能夠領取到最高上限的金額，這項調高津貼的政策，事實上受惠的員警並不多。
羅美玲則說，如參照111年調薪比例調升4%，警勤加給所需經費增加4億2500多萬元，如果調整增加10%，提高每位警員每月800元至1300元的加給，經費增加10億餘元，且過去幾年超勤加給的預算都有餘額，再加上釋字785號解釋後，警員的超勤時數已有上限，因此計算下來，警政署並不須再增列預算。
最後強調警勤加給30年來始終如一，從未調整過，而這30年來GDP已成長近3倍、物價指數更是年年攀升，顯然警勤加給早已不合時宜、也不合理。警察是維護社會安全的主力，屬於高風險、高工時的職業，政府對警察人員的照顧，應該要與時俱進，不應該停滯在30年前的水準。