張文綺「超辣短裙」狂扭嗨唱片瘋傳！1句話洩她驚人實力
31歲女星張文綺，原是歌唱選秀節目出身，後來憑藉活潑又討喜的個性，跨足主持界廣受觀眾喜愛。近日，張文綺就貼出一段熱舞嗨唱的畫面，只見她造型相當火辣，在台上載歌載舞，也不忘對粉絲們提醒喊話：「我是唱跳歌手出生的喲！」
娛樂中心/綜合報導
張文綺在社群平台貼出一段3分多鐘的熱舞影片，只見身穿綠色格子小外套的她，裡面則是黑色的深V短裙服裝亮相，白皙大腿若隱若現，再搭配黑色長靴，化身「舞台女王」盡情為現場炒熱氣氛。她也不忘在文中強調，「收假辣綺來，再一次跟大家說明一下，我是唱跳歌手出生的喲！我是歌手，被綜藝耽誤的歌手。」
粉絲紛紛留言狂讚，「夭壽！好不一樣哦」、「文綺唱歌又跳舞好辣」、「跟衝衝衝比完全判若兩人」、「原來文綺身材蠻好的耶！」
事實上，張文綺出道前曾參加過歌唱選秀節目《超級星光大道》、《明日之星Super Star》而逐漸受到關注，並以擅長的台語歌廣受好評，也為八點檔戲劇主題曲獻聲，直到2014年加入長壽益智節目《天才衝衝衝》主持陣容，與徐乃麟、曾國城合作至今長達8年之久。另外，張文綺的副業「炸綺來鹹酥雞」也經營地有聲有色，更譽有「炸物女王」美名。（編輯：詹鎰睿）