于美人準備迎58歲生日 羞認身邊藏有「大仁哥」陪伴
東森超視節目《我就問你 正常嗎？》由于美人、沈玉琳一同主持，今（1）日開棚，提前替後天將過58歲生日的于美人慶生，除了有超視台長劉芯彤，送上的花束祝福之外，製作單位也特別安排「肌肉猛男」，讓于美人摸胸肌，雖然嘴上說不用，身體卻相當誠實。而單身多年的于美人，受訪時也被問到感情，她羞說身邊一直有個「大仁哥」，但非窄化的男女情愛，「可以聊得很深入，但不脫衣服，我們已經到了不脫比脫好看的年紀！」
記者侯家瑜/綜合報導
于美人即將迎來58歲生日，搭檔沈玉琳特地送上與老婆芽芽精心準備的禮物香氛蠟燭，嘴甜笑說：「美人姐比林襄還香！」沈玉琳表示要準備美人姐的禮物非常難，笑虧就算送她房子也無感，至於于美人內心真實的願望，她笑回：「我3個願望都給世界和平。」談及在瑞士讀大學的兒子，于美人透露對方今年畢業後會先返台，不過由於兒子有一眼是弱視、幾乎全盲，所以免疫，而她仍希望兒子能服兵役，因為危險隨時都在，但還是會努力朝世界和平的方向去想，盼不要有戰爭。
製作人出身的沈玉琳，被問到吳宗憲3年前在陸綜錄影時，當場被甩飛、重摔一事，沈玉琳表示遊戲節目都藏有潛在的風險，事前都應先做好防護措施之外，來賓、工作人員也都要評估好狀況。