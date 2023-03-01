嫁坤達5年！38歲柯佳嬿仍不生：「幹嘛擔心別人的卵子」
38歲女星柯佳嬿2017年與坤達結婚，兩人私生活偏低調，鮮少公開放閃，結婚5年來柯佳嬿肚皮始終沒動靜，對於網友曾嗆：「快去凍卵啦，不然以後沒機會了！」時，她也直回：「跟你沒關係吧？幹嘛擔心別人卵子。」引起熱議。兩人還曾因在社群媒體上幾乎0互動，爆出婚變傳聞，對此，近日週刊也拍到兩人一起逛街、喝下午茶的甜蜜畫面，使婚變謠言不攻自破。
娛樂中心／綜合報導
「旺夫」的柯佳嬿自從與坤達結婚後，男方工作事業運爆棚，不僅從戲劇跨足綜藝圈，就連廣告代言也不斷找上門，還有首次參與的電影即將上映，近日更因為出國出外景，時常不在家，工作行程滿檔。不過身為家中獨子的坤達，每當被問到做人計畫時，口風甚緊，完全配合工作不斷、沒懷孕計畫的柯佳嬿，兩人更曾因社群0互動爆婚變傳聞，不過根據《鏡週刊》報導，兩人2月才一起出門喝下午茶、逛街，手牽著手走在路上，還互相幫對方拍照，將平淡無奇的夫妻生活演繹得樸實卻幸福。
報導也指出，柯佳嬿時常被網友、媒體追問何時生子，不過她的態度始終堅定，認為懷孕目前不在計畫內。某次她在社群平台上宣傳自己的散文集《再見 少女》，豈料卻有網友在底下留言：「快去凍卵啦，不然以後就沒機會了。」甚至提到女性愈高齡受孕機會愈小，她當時也直回：「我知道啊，跟你沒關係吧？你幹嘛擔心別人的卵子？」至於坤達也非常尊重她，不給她傳宗接代的壓力，認為兩人相處開心自在就好。（編輯：郭佩蓉）