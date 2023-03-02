房市／舊公寓新裝潢比較好？專家：內外在都要考慮

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曾敬德進一步說明，舊公寓的價格也會因區域、地段不同，例如大安區許多巷弄內四十年公寓單價接近百萬，相對蛋白區的新房價格甚至比蛋黃區的舊公寓還要親民；至於外在因素則是舊公寓多少都存在隔音、電線及排水系統疑慮，買新房基本上這樣的問題會較少，加上有電梯不用爬樓梯，家中有老人或小孩會輕鬆許多。
民眾若選擇買公寓重新裝潢，曾經理也有幾點建議，第一管線要重拉，避免電線或水管老舊引發漏水甚至電線走火的危險；第二，要留意各項裝修規定，例如不能裝修的時間等；第三則是要先跟鄰居打好關係，避免還沒入住就因為裝潢而造成鄰里關係不睦。
信義居家也推薦幾個輕裝潢方法提供給民眾參考，燈光、地板以及廚房是三個簡單又能讓居家空間煥然一新的三元素。首先可將家中所有燈具換新，使用兼具設計感又增加明亮度的燈具，同時採用LED燈泡環保又省電，光線一旦明亮，居家整體視覺就會有明顯不同。地板則建議使用木質地板提升居家質感，簡約風格建議搭配棕白色系木地板，日式風格建議搭配淺色系木地板，而許多年輕人喜歡的工業風則可選擇深色系木地板加強風格。
而廚房也是家中最容易凌亂的區域之一，信義房屋居家建議即使預算有限，也要好好重新設定廚房動線以及收納位置，建議使用整體系統廚具讓廚房乾淨整齊好收納，不只居家空間舒適，甩開油膩後也會有好心情。